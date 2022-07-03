14:22 03.07.2022 (обновлено: 18:57 03.07.2022)
Украине предстоит понять условия России, заявил Песков
Пресс-секретарь Путина Песков заявил, что Украине предстоит принять условия России
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 июл - РИА Новости. Востребованность инициатив по умиротворению ситуации на Украине на Западе снизилась, но рано или поздно здравый смысл возобладает и настанет черед переговоров, перед которыми Киеву предстоит понять условия России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сейчас востребованность в инициативах по умиротворению ситуации снизилась. Но мы не сомневаемся, что рано или поздно все-таки здравый смысл возобладает. И опять настанет черед переговоров, перед коими украинцам предстоит понять еще раз все наши условия. Они их прекрасно знают. Согласиться на них. Сесть за стол (переговоров). И просто зафиксировать тот документ, который во многом уже был согласован", - сказал Песков в программе Павла Зарубина "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1", комментируя звучащие в последнее время воинственные заявления западных лидеров.