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Украине предстоит понять условия России, заявил Песков - РИА Новости, 03.07.2022
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Украине предстоит понять условия России, заявил Песков
Украине предстоит понять условия России, заявил Песков - РИА Новости, 03.07.2022
Украине предстоит понять условия России, заявил Песков
Востребованность инициатив по умиротворению ситуации на Украине на Западе снизилась, но рано или поздно здравый смысл возобладает и настанет черед переговоров,... РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T14:22
2022-07-03T18:57
политика
дмитрий песков
украина
россия
павел зарубин
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 июл - РИА Новости. Востребованность инициатив по умиротворению ситуации на Украине на Западе снизилась, но рано или поздно здравый смысл возобладает и настанет черед переговоров, перед которыми Киеву предстоит понять условия России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Сейчас востребованность в инициативах по умиротворению ситуации снизилась. Но мы не сомневаемся, что рано или поздно все-таки здравый смысл возобладает. И опять настанет черед переговоров, перед коими украинцам предстоит понять еще раз все наши условия. Они их прекрасно знают. Согласиться на них. Сесть за стол (переговоров). И просто зафиксировать тот документ, который во многом уже был согласован", - сказал Песков в программе Павла Зарубина "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1", комментируя звучащие в последнее время воинственные заявления западных лидеров.
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политика, дмитрий песков, украина, россия, павел зарубин
14:22 03.07.2022 (обновлено: 18:57 03.07.2022)
 
Украине предстоит понять условия России, заявил Песков

Пресс-секретарь Путина Песков заявил, что Украине предстоит принять условия России

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 июл - РИА Новости. Востребованность инициатив по умиротворению ситуации на Украине на Западе снизилась, но рано или поздно здравый смысл возобладает и настанет черед переговоров, перед которыми Киеву предстоит понять условия России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сейчас востребованность в инициативах по умиротворению ситуации снизилась. Но мы не сомневаемся, что рано или поздно все-таки здравый смысл возобладает. И опять настанет черед переговоров, перед коими украинцам предстоит понять еще раз все наши условия. Они их прекрасно знают. Согласиться на них. Сесть за стол (переговоров). И просто зафиксировать тот документ, который во многом уже был согласован", - сказал Песков в программе Павла Зарубина "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1", комментируя звучащие в последнее время воинственные заявления западных лидеров.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ
26 июня, 20:58
Матвиенко: Запад не был заинтересован в переговорах России с Украиной
 
ПолитикаДмитрий ПесковУкраинаРоссияПавел Зарубин
 
 
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