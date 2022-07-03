https://ria.ru/20220703/peregovory-1799911604.html

Украине предстоит понять условия России, заявил Песков

Украине предстоит понять условия России, заявил Песков - РИА Новости, 03.07.2022

Украине предстоит понять условия России, заявил Песков

Востребованность инициатив по умиротворению ситуации на Украине на Западе снизилась, но рано или поздно здравый смысл возобладает и настанет черед переговоров,... РИА Новости, 03.07.2022

2022-07-03T14:22

2022-07-03T14:22

2022-07-03T18:57

политика

дмитрий песков

украина

россия

павел зарубин

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 июл - РИА Новости. Востребованность инициатив по умиротворению ситуации на Украине на Западе снизилась, но рано или поздно здравый смысл возобладает и настанет черед переговоров, перед которыми Киеву предстоит понять условия России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Сейчас востребованность в инициативах по умиротворению ситуации снизилась. Но мы не сомневаемся, что рано или поздно все-таки здравый смысл возобладает. И опять настанет черед переговоров, перед коими украинцам предстоит понять еще раз все наши условия. Они их прекрасно знают. Согласиться на них. Сесть за стол (переговоров). И просто зафиксировать тот документ, который во многом уже был согласован", - сказал Песков в программе Павла Зарубина "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1", комментируя звучащие в последнее время воинственные заявления западных лидеров.

https://ria.ru/20220626/matvienko-1798271170.html

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, дмитрий песков, украина, россия, павел зарубин