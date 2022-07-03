https://ria.ru/20220703/peregovory-1799882402.html
Лавров 4 июля проведет переговоры с главой МИД Венесуэлы
Лавров 4 июля проведет переговоры с главой МИД Венесуэлы - РИА Новости, 03.07.2022
Лавров 4 июля проведет переговоры с главой МИД Венесуэлы
Глава МИД РФ Сергей Лавров 4 июля проведет переговоры в Москве с венесуэльским коллегой Карлосом Рафаэлем Фарией Тортосой, сообщает российское дипведомство. РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T11:12
2022-07-03T11:12
2022-07-03T12:59
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров 4 июля проведет переговоры в Москве с венесуэльским коллегой Карлосом Рафаэлем Фарией Тортосой, сообщает российское дипведомство."3-5 июля в России с официальным визитом будет находиться министр иностранных дел Боливарианской Республики Венесуэла Карлос Фариа. 4 июля министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров проведет с ним переговоры. До назначения главой внешнеполитического ведомства Карлос Фариа занимал должность чрезвычайного и полномочного посла Венесуэлы в Москве", - говорится в сообщении российского министерства.В ходе предстоящих переговоров, как сообщает дипведомство, стороны обсудят "актуальные вопросы двусторонней повестки дня, перспективы углубления взаимовыгодного сотрудничества по широкому кругу направлений, шаги по укреплению внешнеполитической координации двух стран на многосторонних площадках, в том числе в рамках Группы друзей в защиту Устава ООН".
https://radiosputnik.ria.ru/20220630/lavrov-1799353908.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, венесуэла, сергей лавров
11:12 03.07.2022 (обновлено: 12:59 03.07.2022)
Лавров 4 июля проведет переговоры с главой МИД Венесуэлы
Лавров 4 июля в Москве проведет переговоры с главой МИД Венесуэлы