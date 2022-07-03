https://ria.ru/20220703/osvobozhdenie-1799924202.html
Пушилин поздравил ЛНР с освобождением от украинского неонацистского режима
Пушилин поздравил ЛНР с освобождением от украинского неонацистского режима - РИА Новости, 03.07.2022
Пушилин поздравил ЛНР с освобождением от украинского неонацистского режима
Глава ДНР Денис Пушилин поздравил ЛНР с освобождением от украинского неонацистского режима. РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T15:32
2022-07-03T15:32
2022-07-03T15:32
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
денис пушилин
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ДОНЕЦК, 3 июл - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин поздравил ЛНР с освобождением от украинского неонацистского режима. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину об освобождении Луганской Народной Республики."От всего сердца вместе с гражданами союзной Донецкой Народной Республики поздравляю вас с долгожданным освобождением от украинского неонацистского режима", - написал Пушилин в Telegram-канале.Он отметил, что восемь лет борьбы "за свою идентичность, за свою принадлежность к России, к Русскому миру" завершились победой.Пушилин подчеркнул, что победа ЛНР стала возможна благодаря "верным сынам Донбасской земли", а также "братьям со всей России"."Выполнен долг перед их памятью, их мечта осуществилась: отныне Луганская Народная Республика свободна", - добавил он.
https://ria.ru/20220703/ukraina-1799910677.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, денис пушилин
Пушилин поздравил ЛНР с освобождением от украинского неонацистского режима
Глава ДНР Пушилин поздравил ЛНР с освобождением от украинского неонацистского режима