https://ria.ru/20220703/osmotr-1799859562.html

Российские следователи осмотрели место в Донецке, где ранило мирного жителя

Российские следователи осмотрели место в Донецке, где ранило мирного жителя - РИА Новости, 03.07.2022

Российские следователи осмотрели место в Донецке, где ранило мирного жителя

Российские следователи провели осмотр места в Донецке, где тяжело ранило мирного жителя, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.07.2022

2022-07-03T07:03

2022-07-03T07:03

2022-07-03T07:03

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ДОНЕЦК, 3 июл – РИА Новости. Российские следователи провели осмотр места в Донецке, где тяжело ранило мирного жителя, передает корреспондент РИА Новости.Сотрудники СК РФ прибыли в Киевский район Донецка - один из самых обстреливаемых украинскими силовиками районов города, - и провели следственные мероприятия в том месте, где ранило местного мирного жителя.В ходе осмотра оперативная группа собрала показания свидетелей. Следователи также сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении украинских боевиков.Кроме того, следователи зафиксировали повреждения имущества, передает корреспондент РИА Новости.

https://ria.ru/20220702/obstrel-1799805829.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, донецкая народная республика, россия