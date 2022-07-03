https://ria.ru/20220703/obstrel-1799917883.html
Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Минеральное в ДНР
Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Минеральное в ДНР - РИА Новости, 03.07.2022
Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Минеральное в ДНР
Украинские войска в 13.50 обстреляли Ясиноватую и Минеральное, выпущено три снаряда калибром 122 мм и шесть снарядов калибром 152 мм, сообщает представительство РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T14:59
2022-07-03T14:59
2022-07-03T15:00
специальная военная операция на украине
ясиноватая
донецк (днр)
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151144/09/1511440933_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7374a2e2e1078bda4c759770261102f2.jpg
ДОНЕЦК, 3 июл - РИА Новости. Украинские войска в 13.50 обстреляли Ясиноватую и Минеральное, выпущено три снаряда калибром 122 мм и шесть снарядов калибром 152 мм, сообщает представительство ДНР в СЦКК.Согласно сообщению в Telegram-канале представительства, Ясиноватую обстреляли снарядами калибром 122 мм, а Минеральное - снарядами калибром 152 мм.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
https://ria.ru/20220703/spetsoperatsiya-1799901334.html
ясиноватая
донецк (днр)
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151144/09/1511440933_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_099ca8ca896236830120b20a91673fc1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ясиноватая, донецк (днр), донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
14:59 03.07.2022 (обновлено: 15:00 03.07.2022)
Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Минеральное в ДНР
В ДНР сообщили об обстреле Ясиноватой и Минерального со стороны украинских войск