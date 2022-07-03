https://ria.ru/20220703/obstrel-1799917883.html

Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Минеральное в ДНР

Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Минеральное в ДНР - РИА Новости, 03.07.2022

Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Минеральное в ДНР

Украинские войска в 13.50 обстреляли Ясиноватую и Минеральное, выпущено три снаряда калибром 122 мм и шесть снарядов калибром 152 мм, сообщает представительство РИА Новости, 03.07.2022

2022-07-03T14:59

2022-07-03T14:59

2022-07-03T15:00

специальная военная операция на украине

ясиноватая

донецк (днр)

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 3 июл - РИА Новости. Украинские войска в 13.50 обстреляли Ясиноватую и Минеральное, выпущено три снаряда калибром 122 мм и шесть снарядов калибром 152 мм, сообщает представительство ДНР в СЦКК.Согласно сообщению в Telegram-канале представительства, Ясиноватую обстреляли снарядами калибром 122 мм, а Минеральное - снарядами калибром 152 мм.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.

https://ria.ru/20220703/spetsoperatsiya-1799901334.html

ясиноватая

донецк (днр)

донецкая народная республика

украина

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ясиноватая, донецк (днр), донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины