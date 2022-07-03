https://ria.ru/20220703/obstrel-1799894591.html

Число пострадавших при обстреле Ясиноватой ВСУ выросло до трех человек

Число пострадавших при обстреле Ясиноватой ВСУ выросло до трех человек - РИА Новости, 03.07.2022

Число пострадавших при обстреле Ясиноватой ВСУ выросло до трех человек

Число пострадавших из-за обстрела украинскими войсками Ясиноватой в Донецкой народной республике увеличилось до трех, сообщает Штаб территориальной обороны... РИА Новости, 03.07.2022

2022-07-03T12:29

2022-07-03T12:29

2022-07-03T12:29

в мире

ясиноватая

донецкая народная республика

украина

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ДОНЕЦК, 3 июл - РИА Новости. Число пострадавших из-за обстрела украинскими войсками Ясиноватой в Донецкой народной республике увеличилось до трех, сообщает Штаб территориальной обороны республики.Ранее штаб сообщал о двух раненых."В результате обстрела вооруженными формированиями Украины в Ясиноватой число раненых возросло до трех человек", - говорится в заявлении штаба в Telegram-канале.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что украинские войска четыре раза обстреливали Ясиноватую, выпустив 15 снарядов калибром 122 миллиметра.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.

https://ria.ru/20220703/rszo-1799858980.html

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ясиноватая

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, украина