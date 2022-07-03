https://ria.ru/20220703/obstrel-1799875389.html

Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Новобахмутовку

Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Новобахмутовку - РИА Новости, 03.07.2022

Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Новобахмутовку

Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Новобахмутовку, выпустив девять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 03.07.2022

2022-07-03T10:16

2022-07-03T10:16

2022-07-03T10:32

специальная военная операция на украине

в мире

ясиноватая

днр

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ДОНЕЦК, 3 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Новобахмутовку, выпустив девять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 09.30 (совпадает с мск) - населенный пункт Сухая Балка - населенный пункт Новобахмутовка: выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра; 09.55 (совпадает с мск) - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Чуть позже появилась информация, что в 10.15 украинские войска еще раз обстреляли Ясиноватую, выпустив четыре снаряда калибром 122 миллиметраРанее представительство ДНР в СЦКК сообщало о двух обстрелах Ясиноватой, украинские войска выпустили восемь снарядов калибром 122 миллиметра.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

ясиноватая

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, ясиноватая, днр