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Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Новобахмутовку
Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Новобахмутовку - РИА Новости, 03.07.2022
Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Новобахмутовку
Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Новобахмутовку, выпустив девять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T10:16
2022-07-03T10:16
2022-07-03T10:32
специальная военная операция на украине
в мире
ясиноватая
днр
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ДОНЕЦК, 3 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Новобахмутовку, выпустив девять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 09.30 (совпадает с мск) - населенный пункт Сухая Балка - населенный пункт Новобахмутовка: выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра; 09.55 (совпадает с мск) - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Чуть позже появилась информация, что в 10.15 украинские войска еще раз обстреляли Ясиноватую, выпустив четыре снаряда калибром 122 миллиметраРанее представительство ДНР в СЦКК сообщало о двух обстрелах Ясиноватой, украинские войска выпустили восемь снарядов калибром 122 миллиметра.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, ясиноватая, днр
10:16 03.07.2022 (обновлено: 10:32 03.07.2022)
Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Новобахмутовку
Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Новобахмутовку снарядами калибра 122 миллиметра