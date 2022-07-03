https://ria.ru/20220703/nukus-1799914361.html

Президент Узбекистана сообщил о пострадавших из-за беспорядков в Нукусе

Президент Узбекистана сообщил о пострадавших из-за беспорядков в Нукусе - РИА Новости, 03.07.2022

Президент Узбекистана сообщил о пострадавших из-за беспорядков в Нукусе

Жертвы среди мирного населения и сотрудников правоохранительных органов зафиксированы в ходе беспорядков в административном центре Каракалпакии городе Нукусе,... РИА Новости, 03.07.2022

2022-07-03T14:38

2022-07-03T14:38

2022-07-03T16:07

шавкат мирзиеев

узбекистан

каракалпакстан

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ТАШКЕНТ, 3 июл – РИА Новости. Жертвы среди мирного населения и сотрудников правоохранительных органов зафиксированы в ходе беспорядков в административном центре Каракалпакии городе Нукусе, заявил в воскресенье президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.В воскресенье он вновь прибыл в Нукус, где два дня назад прошли беспорядки из-за поправок в конституцию страны.Президент уточнил, что несколько групп участников беспорядков пытались захватить здания городского управления внутренних дел и управления национальной гвардии в Нукусе, чтобы завладеть оружием. "Воспользовавшись численным преимуществом, эти люди напали на сотрудников правоохранительных органов, жестоко избив их и нанеся тяжелые травмы", - добавил Мирзиеев.В Нукусе 1 июля прошла незаконная демонстрация из-за вносимых поправок в конституцию Узбекистана. По данным МВД Узбекистана, общественный порядок был восстановлен. На следующий день власти региона заявили, что задержана группа организаторов беспорядков, которая пыталась захватить органы власти региона. Позднее Мирзиеев вел в Каракалпакстане режим чрезвычайного положения с 3 июля по 2 августа, а также комендантский час с 19.00 мск до 05.00 мск на указанный период.Республика Каракалпакстан с населением около 2 миллионов человек расположена на северо-западе Узбекистана и является крупнейшим регионом страны, занимая порядка 40% ее территории. В 1990-е годы был подписан договор о ее вхождении в состав Узбекистана в статусе суверенной республики с правом выхода на основании референдума и с двумя языками - каракалпакским и узбекским.-

https://ria.ru/20220702/uzbekistan-1799819995.html

узбекистан

каракалпакстан

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шавкат мирзиеев, узбекистан, каракалпакстан