https://ria.ru/20220703/novoselovka-1799913137.html

Украинские войска обстреляли Новоселовку в ДНР

Украинские войска обстреляли Новоселовку в ДНР - РИА Новости, 03.07.2022

Украинские войска обстреляли Новоселовку в ДНР

Украинские войска в воскресенье обстреляли населенный пункт Новоселовка в Донецкой Народной Республике, выпустив три мины калибром 120 миллиметров, сообщает... РИА Новости, 03.07.2022

2022-07-03T14:31

2022-07-03T14:31

2022-07-03T14:31

специальная военная операция на украине

украина

донецкая народная республика

донбасс

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 3 июл - РИА Новости. Украинские войска в воскресенье обстреляли населенный пункт Новоселовка в Донецкой Народной Республике, выпустив три мины калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 13.38 - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Новоселовка: выпущено три мины калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.

https://ria.ru/20220702/osveschenie-1799762256.html

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донецкая народная республика

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украина, донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины