https://ria.ru/20220703/novoselovka-1799913137.html
Украинские войска обстреляли Новоселовку в ДНР
Украинские войска обстреляли Новоселовку в ДНР - РИА Новости, 03.07.2022
Украинские войска обстреляли Новоселовку в ДНР
Украинские войска в воскресенье обстреляли населенный пункт Новоселовка в Донецкой Народной Республике, выпустив три мины калибром 120 миллиметров, сообщает... РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T14:31
2022-07-03T14:31
2022-07-03T14:31
специальная военная операция на украине
украина
донецкая народная республика
донбасс
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797341999_0:323:2954:1985_1920x0_80_0_0_1a8184e59ce379121494eda0ce676598.jpg
ДОНЕЦК, 3 июл - РИА Новости. Украинские войска в воскресенье обстреляли населенный пункт Новоселовка в Донецкой Народной Республике, выпустив три мины калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 13.38 - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Новоселовка: выпущено три мины калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
https://ria.ru/20220702/osveschenie-1799762256.html
украина
донецкая народная республика
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797341999_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_62017cc0200ca70ff713cc62ebff533d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины
Украинские войска обстреляли Новоселовку в ДНР
В ДНР сообщили, что украинские войска выпустили по Новоселовке три мины