https://ria.ru/20220703/novobakhmutovka-1799895801.html
Украинские войска вновь обстреляли Новобахмутовку
Украинские войска вновь обстреляли Новобахмутовку - РИА Новости, 03.07.2022
Украинские войска вновь обстреляли Новобахмутовку
Украинские войска вновь обстреляли населенный пункт Новобахмутовка, выпустив шесть снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой... РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T12:36
2022-07-03T12:36
2022-07-03T12:36
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
сцкк
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ДОНЕЦК, 3 июл - РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли населенный пункт Новобахмутовка, выпустив шесть снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.00 (совпадает с мск) - населенный пункт Керамик - населенный пункт Новобахмутовка: выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщало, что украинские войска два раза обстреливали Новобахмутовку, выпустив шесть снарядов калибром 122 миллиметра и десять неуправляемых авиационных ракет калибром 80 миллиметров.
https://ria.ru/20220703/rakety-1799887778.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина, сцкк
Украинские войска вновь обстреляли Новобахмутовку
В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Новобахмутовке шесть снарядов