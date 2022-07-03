https://ria.ru/20220703/novobakhmutovka-1799895801.html

Украинские войска вновь обстреляли Новобахмутовку

Украинские войска вновь обстреляли Новобахмутовку - РИА Новости, 03.07.2022

Украинские войска вновь обстреляли Новобахмутовку

Украинские войска вновь обстреляли населенный пункт Новобахмутовка, выпустив шесть снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой... РИА Новости, 03.07.2022

2022-07-03T12:36

2022-07-03T12:36

2022-07-03T12:36

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

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сцкк

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ДОНЕЦК, 3 июл - РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли населенный пункт Новобахмутовка, выпустив шесть снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.00 (совпадает с мск) - населенный пункт Керамик - населенный пункт Новобахмутовка: выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщало, что украинские войска два раза обстреливали Новобахмутовку, выпустив шесть снарядов калибром 122 миллиметра и десять неуправляемых авиационных ракет калибром 80 миллиметров.

https://ria.ru/20220703/rakety-1799887778.html

донецкая народная республика

украина

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, украина, сцкк