https://ria.ru/20220703/neonatsisty-1799943782.html

Пасечник рассказал, как военные отвоевывали ЛНР от украинских неонацистов

Пасечник рассказал, как военные отвоевывали ЛНР от украинских неонацистов - РИА Новости, 03.07.2022

Пасечник рассказал, как военные отвоевывали ЛНР от украинских неонацистов

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что украинские неонацисты в ЛНР повержены. РИА Новости, 03.07.2022

2022-07-03T18:33

2022-07-03T18:33

2022-07-03T19:08

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

сергей шойгу

россия

лисичанск

леонид пасечник

донбасс

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ЛУГАНСК, 3 июл - РИА Новости. Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что украинские неонацисты в ЛНР повержены."Украинские неонацисты, пришедшие на нашу землю убивать и грабить, повержены. Они применяли подлую тактику, используя мирных жителей, как живой щит. Поэтому нашим военным приходилось аккуратно отвоевывать буквально каждый дом, каждую улицу, каждый поселок", - сказал Пасечник.Министр обороны РФ Сергей Шойгу в воскресенье сообщил об освобождении Луганской Народной Республики. В результате успешных боевых действий союзные войска установили полный контроль над Лисичанском - последним городом в республике, в котором были украинские войска - и рядом близлежащих населенных пунктов, наиболее крупные из которых Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая гора.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

луганская народная республика

россия

лисичанск

донбасс

украина

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Наталья Макарова

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Заявление главы ЛНР Пасечника о полном освобождении республики Заявление главы ЛНР Пасечника о полном освобождении республики 2022-07-03T18:33 true PT1M54S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, луганская народная республика, сергей шойгу, россия, лисичанск, леонид пасечник, донбасс, украина, вооруженные силы украины