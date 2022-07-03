https://ria.ru/20220703/neonatsisty-1799943782.html
Пасечник рассказал, как военные отвоевывали ЛНР от украинских неонацистов
Пасечник рассказал, как военные отвоевывали ЛНР от украинских неонацистов - РИА Новости, 03.07.2022
Пасечник рассказал, как военные отвоевывали ЛНР от украинских неонацистов
Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что украинские неонацисты в ЛНР повержены. РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T18:33
2022-07-03T18:33
2022-07-03T19:08
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
сергей шойгу
россия
лисичанск
леонид пасечник
донбасс
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ЛУГАНСК, 3 июл - РИА Новости. Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что украинские неонацисты в ЛНР повержены."Украинские неонацисты, пришедшие на нашу землю убивать и грабить, повержены. Они применяли подлую тактику, используя мирных жителей, как живой щит. Поэтому нашим военным приходилось аккуратно отвоевывать буквально каждый дом, каждую улицу, каждый поселок", - сказал Пасечник.Министр обороны РФ Сергей Шойгу в воскресенье сообщил об освобождении Луганской Народной Республики. В результате успешных боевых действий союзные войска установили полный контроль над Лисичанском - последним городом в республике, в котором были украинские войска - и рядом близлежащих населенных пунктов, наиболее крупные из которых Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая гора.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
луганская народная республика
россия
лисичанск
донбасс
украина
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Заявление главы ЛНР Пасечника о полном освобождении республики
Заявление главы ЛНР Пасечника о полном освобождении республики
2022-07-03T18:33
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PT1M54S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, луганская народная республика, сергей шойгу, россия, лисичанск, леонид пасечник, донбасс, украина, вооруженные силы украины
18:33 03.07.2022 (обновлено: 19:08 03.07.2022)
Пасечник рассказал, как военные отвоевывали ЛНР от украинских неонацистов
Пасечник об освобождении территории ЛНР: украинские неонацисты повержены