https://ria.ru/20220703/nemtsy-1799934181.html

Шольц предупредил немцев о "социальной взрывчатке"

Шольц предупредил немцев о "социальной взрывчатке" - РИА Новости, 03.07.2022

Шольц предупредил немцев о "социальной взрывчатке"

Внезапное и резкое повышение цен на отопление в Германии стало бы "социальной взрывчаткой", заявил канцлер Олаф Шольц телеканалу ARD. РИА Новости, 03.07.2022

2022-07-03T17:00

2022-07-03T17:00

2022-07-03T17:24

цены на нефть

германия

москва

европа

олаф шольц

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Внезапное и резкое повышение цен на отопление в Германии стало бы "социальной взрывчаткой", заявил канцлер Олаф Шольц телеканалу ARD.По его словам, власти обеспокоены ростом стоимости энергоносителей и делают все, чтобы решить возникшие проблемы. В частности, в понедельник правительство обсудит с профсоюзами меры по сохранению стабильности энергоснабжения в условиях высокой инфляции. Шольц также высказал предположение, что при резком росте цен страну ждут серьезные потрясения.Ранее эксперт по фондовому рынку Йенс Эрхардт заявил, что отказ от российского газа обойдется ФРГ в триллион евро. При этом страна уже приближается к рецессии из-за последствий антироссийских санкций и риска сокращения поставок энергоресурсов.Западные страны ввели против России новые санкции после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Так, оказались заморожены резервы на сумму около 300 миллиардов долларов. Также стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Кроме того, с отечественного рынка стали уходить западные компании. Нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США, прежде всего к повышению цен на продукты и топливо.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

цены на нефть, германия, москва, европа, олаф шольц