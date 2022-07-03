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Шольц предупредил немцев о "социальной взрывчатке" - РИА Новости, 03.07.2022
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Шольц предупредил немцев о "социальной взрывчатке"
Шольц предупредил немцев о "социальной взрывчатке" - РИА Новости, 03.07.2022
Шольц предупредил немцев о "социальной взрывчатке"
Внезапное и резкое повышение цен на отопление в Германии стало бы "социальной взрывчаткой", заявил канцлер Олаф Шольц телеканалу ARD. РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T17:00
2022-07-03T17:24
цены на нефть
германия
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европа
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Внезапное и резкое повышение цен на отопление в Германии стало бы "социальной взрывчаткой", заявил канцлер Олаф Шольц телеканалу ARD.По его словам, власти обеспокоены ростом стоимости энергоносителей и делают все, чтобы решить возникшие проблемы. В частности, в понедельник правительство обсудит с профсоюзами меры по сохранению стабильности энергоснабжения в условиях высокой инфляции. Шольц также высказал предположение, что при резком росте цен страну ждут серьезные потрясения.Ранее эксперт по фондовому рынку Йенс Эрхардт заявил, что отказ от российского газа обойдется ФРГ в триллион евро. При этом страна уже приближается к рецессии из-за последствий антироссийских санкций и риска сокращения поставок энергоресурсов.Западные страны ввели против России новые санкции после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Так, оказались заморожены резервы на сумму около 300 миллиардов долларов. Также стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Кроме того, с отечественного рынка стали уходить западные компании. Нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США, прежде всего к повышению цен на продукты и топливо.
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цены на нефть, германия, москва, европа, олаф шольц
17:00 03.07.2022 (обновлено: 17:24 03.07.2022)
 
Шольц предупредил немцев о "социальной взрывчатке"

Канцлер ФРГ Шольц назвал резкое повышение цен на отопление "социальной взрывчаткой"

© AP Photo / Britta Pedersen/Pool Канцлер Германии Олаф Шольц во время телевизионного обращения в Берлине
Канцлер Германии Олаф Шольц во время телевизионного обращения в Берлине - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
© AP Photo / Britta Pedersen/Pool
Канцлер Германии Олаф Шольц во время телевизионного обращения в Берлине
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Внезапное и резкое повышение цен на отопление в Германии стало бы "социальной взрывчаткой", заявил канцлер Олаф Шольц телеканалу ARD.
По его словам, власти обеспокоены ростом стоимости энергоносителей и делают все, чтобы решить возникшие проблемы. В частности, в понедельник правительство обсудит с профсоюзами меры по сохранению стабильности энергоснабжения в условиях высокой инфляции. Шольц также высказал предположение, что при резком росте цен страну ждут серьезные потрясения.

"Если вдруг счета за отопление внезапно вырастут на сотни евро, то многие люди не смогут с этим справиться. Это социальная взрывчатка", — считает канцлер.

Ранее эксперт по фондовому рынку Йенс Эрхардт заявил, что отказ от российского газа обойдется ФРГ в триллион евро. При этом страна уже приближается к рецессии из-за последствий антироссийских санкций и риска сокращения поставок энергоресурсов.
Западные страны ввели против России новые санкции после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Так, оказались заморожены резервы на сумму около 300 миллиардов долларов. Также стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Кроме того, с отечественного рынка стали уходить западные компании. Нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США, прежде всего к повышению цен на продукты и топливо.
Линии электропередачи в Германии - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
10:01
Немцам предрекли веерные сбои электроснабжения из-за нехватки газа
 
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