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СМИ: министр экономики ФРГ занизил данные по импорту российской нефти
СМИ: министр экономики ФРГ занизил данные по импорту российской нефти - РИА Новости, 03.07.2022
СМИ: министр экономики ФРГ занизил данные по импорту российской нефти
Министр экономики Германии Роберт Хабек в конце апреля преуменьшил данные по объему импорта российской нефти, сообщила газета Welt am Sonntag со ссылкой на... РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T00:31
2022-07-03T00:31
2022-07-03T07:34
экономика
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БЕРЛИН, 3 июл - РИА Новости. Министр экономики Германии Роберт Хабек в конце апреля преуменьшил данные по объему импорта российской нефти, сообщила газета Welt am Sonntag со ссылкой на ответ ведомства на запрос зампредседателя Христианско-демократического союза (ХДС) Йенса Шпана.Как напоминает издание, Хабек сообщил в конце апреля, что доля импортируемой из России нефти составляет всего 12%. После встречи в Варшаве со своей польской коллегой Анной Москвой он заявил, что Германия уже готова прекратить поставки российского топлива.По оценке газеты, Хабек "обещал слишком много": согласно данным минэкономики, предоставленным в ответ на запрос зампредседателя ХДС, в мае доля импортируемой Германией из России нефти составляла 27,8%.Отмечается, что объем импорта действительно сократился с марта, когда он составлял почти 37%, однако этот показатель менее значителен, чем объявил Хабек. Зампредседателя ХДС заявил, что слова Хабека были "по-видимому, скорее, спонтанной оценкой".В минэкономики в ответ на запрос издания касательно несоответствия слов Хабека с их же данными заявили, что компании-импортеры нефти тогда дали сигнал, что могут отказаться от контрактов с Россией. В министерстве заявили, что планы по независимости от российской нефти к концу 2022 года по-прежнему в силе.Россия 24 февраля начала военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ Запад объявил о новых санкциях, которые направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобных которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, цены на нефть, германия, россия, в мире
00:31 03.07.2022 (обновлено: 07:34 03.07.2022)
СМИ: министр экономики ФРГ занизил данные по импорту российской нефти
Welt: глава Минэкономики ФРГ Хабек занизил объем импорта российской нефти в Германию
БЕРЛИН, 3 июл - РИА Новости.
Министр экономики Германии Роберт Хабек в конце апреля преуменьшил данные по объему импорта российской нефти, сообщила
газета Welt am Sonntag со ссылкой на ответ ведомства на запрос зампредседателя Христианско-демократического союза (ХДС) Йенса Шпана.
Как напоминает издание, Хабек сообщил в конце апреля, что доля импортируемой из России
нефти составляет всего 12%. После встречи в Варшаве
со своей польской коллегой Анной Москвой он заявил, что Германия
уже готова прекратить поставки российского топлива.
По оценке газеты, Хабек "обещал слишком много": согласно данным минэкономики, предоставленным в ответ на запрос зампредседателя ХДС, в мае доля импортируемой Германией из России нефти составляла 27,8%.
Отмечается, что объем импорта действительно сократился с марта, когда он составлял почти 37%, однако этот показатель менее значителен, чем объявил Хабек. Зампредседателя ХДС заявил, что слова Хабека были "по-видимому, скорее, спонтанной оценкой".
В минэкономики в ответ на запрос издания касательно несоответствия слов Хабека с их же данными заявили, что компании-импортеры нефти тогда дали сигнал, что могут отказаться от контрактов с Россией. В министерстве заявили, что планы по независимости от российской нефти к концу 2022 года по-прежнему в силе.
Россия 24 февраля начала военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины
. В ответ Запад объявил о новых санкциях, которые направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобных которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий.