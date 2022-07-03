https://ria.ru/20220703/neft-1799848140.html

СМИ: министр экономики ФРГ занизил данные по импорту российской нефти

СМИ: министр экономики ФРГ занизил данные по импорту российской нефти - РИА Новости, 03.07.2022

СМИ: министр экономики ФРГ занизил данные по импорту российской нефти

Министр экономики Германии Роберт Хабек в конце апреля преуменьшил данные по объему импорта российской нефти, сообщила газета Welt am Sonntag со ссылкой на... РИА Новости, 03.07.2022

2022-07-03T00:31

2022-07-03T00:31

2022-07-03T07:34

экономика

цены на нефть

германия

россия

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БЕРЛИН, 3 июл - РИА Новости. Министр экономики Германии Роберт Хабек в конце апреля преуменьшил данные по объему импорта российской нефти, сообщила газета Welt am Sonntag со ссылкой на ответ ведомства на запрос зампредседателя Христианско-демократического союза (ХДС) Йенса Шпана.Как напоминает издание, Хабек сообщил в конце апреля, что доля импортируемой из России нефти составляет всего 12%. После встречи в Варшаве со своей польской коллегой Анной Москвой он заявил, что Германия уже готова прекратить поставки российского топлива.По оценке газеты, Хабек "обещал слишком много": согласно данным минэкономики, предоставленным в ответ на запрос зампредседателя ХДС, в мае доля импортируемой Германией из России нефти составляла 27,8%.Отмечается, что объем импорта действительно сократился с марта, когда он составлял почти 37%, однако этот показатель менее значителен, чем объявил Хабек. Зампредседателя ХДС заявил, что слова Хабека были "по-видимому, скорее, спонтанной оценкой".В минэкономики в ответ на запрос издания касательно несоответствия слов Хабека с их же данными заявили, что компании-импортеры нефти тогда дали сигнал, что могут отказаться от контрактов с Россией. В министерстве заявили, что планы по независимости от российской нефти к концу 2022 года по-прежнему в силе.Россия 24 февраля начала военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ Запад объявил о новых санкциях, которые направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобных которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий.

https://ria.ru/20220702/neft-1799761605.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, цены на нефть, германия, россия, в мире