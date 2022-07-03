https://ria.ru/20220703/naemniki-1799965429.html

Документы о наемниках в рядах ВСУ станут доказательствами на трибунале

Документы о наемниках в рядах ВСУ станут доказательствами на трибунале - РИА Новости, 03.07.2022

Документы о наемниках в рядах ВСУ станут доказательствами на трибунале

Найденные в Северодонецке и Лисичанске документы, свидетельствующие о присутствии иностранцев в украинской армии, станут свидетельствами на будущем трибунале,... РИА Новости, 03.07.2022

2022-07-03T21:11

2022-07-03T21:11

2022-07-03T22:06

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

родион мирошник

северодонецк

лисичанск

украина

вооруженные силы украины

апти алаудинов

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ЛИСИЧАНСК, 3 июл — РИА Новости. Найденные в Северодонецке и Лисичанске документы, свидетельствующие о присутствии иностранцев в украинской армии, станут свидетельствами на будущем трибунале, заявил журналистам посол ЛНР в России Родион Мирошник.Он уточнил, что иностранные инструкторы планировали фортификацию украинских войск в Северодонецке и Лисичанске, а также ставили задачи подразделениям. По словам Мирошника, сейчас спецслужбы ЛНР и России выясняют, какие именно функции выполняли иностранцы в ВСУ."Здесь огромное количество боекомплекта, произведенного Западом, здесь инструкторы, которые учили воевать, здесь были наемники, которые были узкими специалистами, которые приехали сюда "на сафари" — убивать или показывать, как это делать. Их участие здесь, к сожалению, непосредственное. И обвинения будут в адрес Запада, подкрепленные этими данными, которые сейчас собираются на территориях, которые уже освобождены", — пояснил Мирошник.Кроме того, глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал видео, в котором показаны различные документы бойцов ВСУ, в том числе итальянский паспорт.В ЛНР и ДНР планируется проведение трибунала над совершившими преступления украинскими военными и наемниками.Как сообщала РИА Новости омбудсмен ДНР Дарья Морозова, аппарат уполномоченного по правам человека в республике собирает доказательства преступлений украинских военных для трибунала.В начале июня председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина заявила РИА Новости, что первое "промежуточное" заседание трибунала может пройти в конце лета, это будет Мариупольский трибунал — по аналогии с трибуналами времен Второй мировой войны.Устав суда над военными преступниками разрабатывают в соответствии со всеми нормами международного права с учетом Уголовного и Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, Донецкой Народной Республики, добавила Шишкина. В ЛНР также выразили желание принять участие в разработке документа.Кроме того, в ДНР приговорили к смертной казни трех наемников, британцев Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также марокканца Саадуна Брагима. Все трое признали себя виновными в вооруженной агрессии Украины, направленной на захват власти в республике. Аслин также признал вину по статье "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности". Согласно законам ДНР, приговор можно оспорить в течение месяца.Россия с 24 февраля ведет на Украине спецоперацию с целью защиты жителей Донбасса, которые, как подчеркнул президент Владимир Путин, в течение восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима.

https://ria.ru/20220629/naemnik-1799113173.html

https://ria.ru/20220629/naemnik-1799075393.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

луганская народная республика

северодонецк

лисичанск

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Посол ЛНР в России Мирошник рассказал об иностранных наемниках в Донбассе По его словам, найденные в Северодонецке и Лисичанске документы, свидетельствующие о присутствии иностранцев в армии Киева, станут доказательствами на будущем трибунале. 2022-07-03T21:11 true PT1M01S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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