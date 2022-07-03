https://ria.ru/20220703/mnenie-1799904216.html
Глава МИД Британии не согласилась с мнением Джонсона о Путине и женщинах
Глава МИД Британии не согласилась с мнением Джонсона о Путине и женщинах - РИА Новости, 03.07.2022
Глава МИД Британии не согласилась с мнением Джонсона о Путине и женщинах
Глава МИД Британии Лиз Трасс не согласилась с мнением премьера Бориса Джонсона о том, что женщина во главе России не допустила бы начала спецоперации на... РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T13:26
2022-07-03T13:26
2022-07-03T13:26
специальная военная операция на украине
в мире
лиз трасс
великобритания
борис джонсон
маргарет тэтчер
украина
владимир путин
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Глава МИД Британии Лиз Трасс не согласилась с мнением премьера Бориса Джонсона о том, что женщина во главе России не допустила бы начала спецоперации на Украине.Ранее Джонсон заявил, что Россия не стала бы начинать спецоперацию на Украине, если бы президент РФ Владимир Путин "был женщиной, - кем он, очевидно, не является". Британский премьер назвал действия Путина в отношении Украины "идеальным примером токсичной маскулинности". Российский президент назвал не очень корректной ссылкой слова Джонсона и заявил, что Маргарет Тэтчер в бытность премьером Соединенного Королевства начала с Аргентиной военные действия за Фолклендские острова."Я считаю, что женщины обладают такой же способностью творить зло, что и мужчины", - отметила Трасс в интервью газете Journal du Dimanche.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, лиз трасс, великобритания, борис джонсон, маргарет тэтчер, украина, владимир путин
Глава МИД Британии не согласилась с мнением Джонсона о Путине и женщинах
Глава МИД Британии Трасс напомнила, что Маргарет Тэтчер начала войну с Аргентиной