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Глава МИД Британии не согласилась с мнением Джонсона о Путине и женщинах - РИА Новости, 03.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220703/mnenie-1799904216.html
Глава МИД Британии не согласилась с мнением Джонсона о Путине и женщинах
Глава МИД Британии не согласилась с мнением Джонсона о Путине и женщинах - РИА Новости, 03.07.2022
Глава МИД Британии не согласилась с мнением Джонсона о Путине и женщинах
Глава МИД Британии Лиз Трасс не согласилась с мнением премьера Бориса Джонсона о том, что женщина во главе России не допустила бы начала спецоперации на... РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T13:26
2022-07-03T13:26
специальная военная операция на украине
в мире
лиз трасс
великобритания
борис джонсон
маргарет тэтчер
украина
владимир путин
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Глава МИД Британии Лиз Трасс не согласилась с мнением премьера Бориса Джонсона о том, что женщина во главе России не допустила бы начала спецоперации на Украине.Ранее Джонсон заявил, что Россия не стала бы начинать спецоперацию на Украине, если бы президент РФ Владимир Путин "был женщиной, - кем он, очевидно, не является". Британский премьер назвал действия Путина в отношении Украины "идеальным примером токсичной маскулинности". Российский президент назвал не очень корректной ссылкой слова Джонсона и заявил, что Маргарет Тэтчер в бытность премьером Соединенного Королевства начала с Аргентиной военные действия за Фолклендские острова."Я считаю, что женщины обладают такой же способностью творить зло, что и мужчины", - отметила Трасс в интервью газете Journal du Dimanche.
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в мире, лиз трасс, великобритания, борис джонсон, маргарет тэтчер, украина, владимир путин
13:26 03.07.2022
 
Глава МИД Британии не согласилась с мнением Джонсона о Путине и женщинах

Глава МИД Британии Трасс напомнила, что Маргарет Тэтчер начала войну с Аргентиной

© AP Photo / Pool/Efrem LukatskyМинистр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс во время пресс-конференции
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс во время пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
© AP Photo / Pool/Efrem Lukatsky
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс во время пресс-конференции. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Глава МИД Британии Лиз Трасс не согласилась с мнением премьера Бориса Джонсона о том, что женщина во главе России не допустила бы начала спецоперации на Украине.
Ранее Джонсон заявил, что Россия не стала бы начинать спецоперацию на Украине, если бы президент РФ Владимир Путин "был женщиной, - кем он, очевидно, не является". Британский премьер назвал действия Путина в отношении Украины "идеальным примером токсичной маскулинности". Российский президент назвал не очень корректной ссылкой слова Джонсона и заявил, что Маргарет Тэтчер в бытность премьером Соединенного Королевства начала с Аргентиной военные действия за Фолклендские острова.
"Я считаю, что женщины обладают такой же способностью творить зло, что и мужчины", - отметила Трасс в интервью газете Journal du Dimanche.
Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
11:31
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛиз ТрассВеликобританияБорис ДжонсонМаргарет ТэтчерУкраинаВладимир Путин
 
 
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