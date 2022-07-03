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Обстрел под Мелитополем не прервал железнодорожное сообщение в Запорожье - РИА Новости, 03.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220703/melitopol-1799929136.html
Обстрел под Мелитополем не прервал железнодорожное сообщение в Запорожье
Обстрел под Мелитополем не прервал железнодорожное сообщение в Запорожье - РИА Новости, 03.07.2022
Обстрел под Мелитополем не прервал железнодорожное сообщение в Запорожье
Железнодорожное сообщение Мелитополя и других городов на освобожденной территории Запорожской области не прервано после обстрела украинскими боевиками грузового РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T16:03
2022-07-03T16:17
специальная военная операция на украине
в мире
владимир рогов
сергей аксенов (политик)
мелитополь
запорожская область
джанкой
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости. Железнодорожное сообщение Мелитополя и других городов на освобожденной территории Запорожской области не прервано после обстрела украинскими боевиками грузового поезда, сообщил член главного совета ВГА региона Владимир Рогов.Грузовой поезд с продовольствием был обстрелян из гранатомета под Мелитополем в Запорожской области в субботу, власти квалифицируют это как теракт, сообщил ранее в ВГА региона. В ночь на воскресенье город был обстрелян украинскими войсками из РСЗО большой дальности, сообщил ранее член главного совета ВГА региона Владимир Рогов."В результате диверсии пострадавших нет, железнодорожное сообщение не прервано. По предварительным оценкам, уничтожено и приведено в негодность около трёх тонн груза", – написал Рогов в своем Telegram-канале.Уничтожено несколько тысяч упаковок детского питания, которые предназначались малышам региона, отметил он."Террористы Зеленского делают всё, чтобы сорвать налаживание мирной жизни на освобождённой территории. Их цель - сделать жизнь мирного населения невыносимой", - добавил он.Ежедневное железнодорожное пассажирское сообщение Джанкой – Мелитополь и Джанкой – Херсон должно было быть запущено 1 июля. Вечером 30 июня глава Крыма Сергей Аксенов заявил о переносе начала железнодорожного сообщения Крыма с Херсоном и Мелитополем на более поздний срок из-за незавершенных работ по безопасности.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей.
https://ria.ru/20220703/ukraina-1799913050.html
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мелитополь
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в мире, владимир рогов, сергей аксенов (политик), мелитополь, запорожская область, джанкой
16:03 03.07.2022 (обновлено: 16:17 03.07.2022)
 
Обстрел под Мелитополем не прервал железнодорожное сообщение в Запорожье

Член ВГА Рогов: железнодорожное сообщение с Мелитополем не прервано из-за обстрела поезда

© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкТоварные вагоны на ЖД путях
Товарные вагоны на ЖД путях - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Товарные вагоны на ЖД путях. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости. Железнодорожное сообщение Мелитополя и других городов на освобожденной территории Запорожской области не прервано после обстрела украинскими боевиками грузового поезда, сообщил член главного совета ВГА региона Владимир Рогов.
Грузовой поезд с продовольствием был обстрелян из гранатомета под Мелитополем в Запорожской области в субботу, власти квалифицируют это как теракт, сообщил ранее в ВГА региона. В ночь на воскресенье город был обстрелян украинскими войсками из РСЗО большой дальности, сообщил ранее член главного совета ВГА региона Владимир Рогов.
"В результате диверсии пострадавших нет, железнодорожное сообщение не прервано. По предварительным оценкам, уничтожено и приведено в негодность около трёх тонн груза", – написал Рогов в своем Telegram-канале.
Уничтожено несколько тысяч упаковок детского питания, которые предназначались малышам региона, отметил он.
"Террористы Зеленского делают всё, чтобы сорвать налаживание мирной жизни на освобождённой территории. Их цель - сделать жизнь мирного населения невыносимой", - добавил он.
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Ежедневное железнодорожное пассажирское сообщение Джанкой – Мелитополь и Джанкой – Херсон должно было быть запущено 1 июля. Вечером 30 июня глава Крыма Сергей Аксенов заявил о переносе начала железнодорожного сообщения Крыма с Херсоном и Мелитополем на более поздний срок из-за незавершенных работ по безопасности.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир РоговСергей Аксенов (политик)МелитопольЗапорожская областьДжанкой
 
 
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