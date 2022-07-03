16:03 03.07.2022 (обновлено: 16:17 03.07.2022)
Обстрел под Мелитополем не прервал железнодорожное сообщение в Запорожье
Член ВГА Рогов: железнодорожное сообщение с Мелитополем не прервано из-за обстрела поезда
Товарные вагоны на ЖД путях. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости. Железнодорожное сообщение Мелитополя и других городов на освобожденной территории Запорожской области не прервано после обстрела украинскими боевиками грузового поезда, сообщил член главного совета ВГА региона Владимир Рогов.
Грузовой поезд с продовольствием был обстрелян из гранатомета под Мелитополем в Запорожской области в субботу, власти квалифицируют это как теракт, сообщил ранее в ВГА региона. В ночь на воскресенье город был обстрелян украинскими войсками из РСЗО большой дальности, сообщил ранее член главного совета ВГА региона Владимир Рогов.
"В результате диверсии пострадавших нет, железнодорожное сообщение не прервано. По предварительным оценкам, уничтожено и приведено в негодность около трёх тонн груза", – написал Рогов в своем Telegram-канале.
Уничтожено несколько тысяч упаковок детского питания, которые предназначались малышам региона, отметил он.
"Террористы Зеленского делают всё, чтобы сорвать налаживание мирной жизни на освобождённой территории. Их цель - сделать жизнь мирного населения невыносимой", - добавил он.
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