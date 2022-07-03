Рейтинг@Mail.ru
Специалисты расследуют обстоятельства ночного обстрела Мелитополя - РИА Новости, 03.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220703/melitopol-1799885400.html
Специалисты расследуют обстоятельства ночного обстрела Мелитополя
Специалисты расследуют обстоятельства ночного обстрела Мелитополя - РИА Новости, 03.07.2022
Специалисты расследуют обстоятельства ночного обстрела Мелитополя
Специалисты-баллистики изучают результаты ночного обстрела Мелитополя, после чего можно будет сделать вывод, какие реактивные системы залпового огня (РСЗО) для... РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T11:31
2022-07-03T11:31
в мире
мелитополь
херсонская область
запорожская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1b/1798449096_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_34d8530a0efa330e7ec037571035d9fb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости. Специалисты-баллистики изучают результаты ночного обстрела Мелитополя, после чего можно будет сделать вывод, какие реактивные системы залпового огня (РСЗО) для этого использовались, сообщил РИА Новости член главного совета Военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.Мелитополь в ночь на воскресенье был обстрелян украинскими войсками из РСЗО большой дальности. Удары нанесены по авиагородку, повреждено несколько домов, по предварительным данным пострадавших нет."ПВО отрабатывали цели над Мелитополем, часть из них была сбита или отклонена. Сейчас баллистики изучают обстрел. Тогда же выяснится, какими системами был обстрелян город. По баллистике – часть снарядов летела в город", - сказал Рогов.Сейчас производится подомовой обход в поврежденных домах. Обстрел, по мнению города, был нацелен прежде всего на запугивание жителей Мелитополя и срыв процесса получения российского гражданства. "Обстрел специально делался ночью – днем город шумный, результатов обстрела могло быть не слышно. Задача – посеять страх у жителей, которые желают получить российские паспорта – таких людей в Мелитополе очень много", - добавил он.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей.
https://ria.ru/20220703/melitopol-1799869148.html
https://ria.ru/20220703/bespilotniki-1799864368.html
мелитополь
херсонская область
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1b/1798449096_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_d3cd48bbf06ea8b8426bdd8d82ab07cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мелитополь, херсонская область , запорожская область
11:31 03.07.2022
 
Специалисты расследуют обстоятельства ночного обстрела Мелитополя

ВГА Мелитополя: специалисты-баллистики изучают обстоятельства ночного обстрела Мелитополя

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий в Мелитополе
Военнослужащий в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Военнослужащий в Мелитополе. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости. Специалисты-баллистики изучают результаты ночного обстрела Мелитополя, после чего можно будет сделать вывод, какие реактивные системы залпового огня (РСЗО) для этого использовались, сообщил РИА Новости член главного совета Военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.
Мелитополь в ночь на воскресенье был обстрелян украинскими войсками из РСЗО большой дальности. Удары нанесены по авиагородку, повреждено несколько домов, по предварительным данным пострадавших нет.
Российский военнослужащий на улице Мелитополя - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
09:36Специальная военная операция на Украине
В Мелитополе после ударов со стороны ВСУ повреждены дома в районе аэропорта
"ПВО отрабатывали цели над Мелитополем, часть из них была сбита или отклонена. Сейчас баллистики изучают обстрел. Тогда же выяснится, какими системами был обстрелян город. По баллистике – часть снарядов летела в город", - сказал Рогов.
Сейчас производится подомовой обход в поврежденных домах. Обстрел, по мнению города, был нацелен прежде всего на запугивание жителей Мелитополя и срыв процесса получения российского гражданства. "Обстрел специально делался ночью – днем город шумный, результатов обстрела могло быть не слышно. Задача – посеять страх у жителей, которые желают получить российские паспорта – таких людей в Мелитополе очень много", - добавил он.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей.
Обломки украинского беспилотника, сбитого над Курской областью - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
08:43Специальная военная операция на Украине
Российская ПВО сбила два украинских беспилотника на подлете к Курску
 
В миреМелитопольХерсонская областьЗапорожская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала