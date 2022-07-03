https://ria.ru/20220703/melitopol-1799885400.html
Специалисты расследуют обстоятельства ночного обстрела Мелитополя
Специалисты расследуют обстоятельства ночного обстрела Мелитополя - РИА Новости, 03.07.2022
Специалисты расследуют обстоятельства ночного обстрела Мелитополя
Специалисты-баллистики изучают результаты ночного обстрела Мелитополя, после чего можно будет сделать вывод, какие реактивные системы залпового огня (РСЗО) для... РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T11:31
2022-07-03T11:31
2022-07-03T11:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости. Специалисты-баллистики изучают результаты ночного обстрела Мелитополя, после чего можно будет сделать вывод, какие реактивные системы залпового огня (РСЗО) для этого использовались, сообщил РИА Новости член главного совета Военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.Мелитополь в ночь на воскресенье был обстрелян украинскими войсками из РСЗО большой дальности. Удары нанесены по авиагородку, повреждено несколько домов, по предварительным данным пострадавших нет."ПВО отрабатывали цели над Мелитополем, часть из них была сбита или отклонена. Сейчас баллистики изучают обстрел. Тогда же выяснится, какими системами был обстрелян город. По баллистике – часть снарядов летела в город", - сказал Рогов.Сейчас производится подомовой обход в поврежденных домах. Обстрел, по мнению города, был нацелен прежде всего на запугивание жителей Мелитополя и срыв процесса получения российского гражданства. "Обстрел специально делался ночью – днем город шумный, результатов обстрела могло быть не слышно. Задача – посеять страх у жителей, которые желают получить российские паспорта – таких людей в Мелитополе очень много", - добавил он.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей.
https://ria.ru/20220703/melitopol-1799869148.html
https://ria.ru/20220703/bespilotniki-1799864368.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мелитополь, херсонская область , запорожская область
Специалисты расследуют обстоятельства ночного обстрела Мелитополя
ВГА Мелитополя: специалисты-баллистики изучают обстоятельства ночного обстрела Мелитополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости. Специалисты-баллистики изучают результаты ночного обстрела Мелитополя, после чего можно будет сделать вывод, какие реактивные системы залпового огня (РСЗО) для этого использовались, сообщил РИА Новости член главного совета Военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.
Мелитополь в ночь на воскресенье был обстрелян украинскими войсками из РСЗО большой дальности. Удары нанесены по авиагородку, повреждено несколько домов, по предварительным данным пострадавших нет.
"ПВО отрабатывали цели над Мелитополем
, часть из них была сбита или отклонена. Сейчас баллистики изучают обстрел. Тогда же выяснится, какими системами был обстрелян город. По баллистике – часть снарядов летела в город", - сказал Рогов.
Сейчас производится подомовой обход в поврежденных домах. Обстрел, по мнению города, был нацелен прежде всего на запугивание жителей Мелитополя и срыв процесса получения российского гражданства. "Обстрел специально делался ночью – днем город шумный, результатов обстрела могло быть не слышно. Задача – посеять страх у жителей, которые желают получить российские паспорта – таких людей в Мелитополе очень много", - добавил он.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область
и приазовскую часть Запорожской области
на юге Украины
. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей.