https://ria.ru/20220703/mariupol-1799938818.html

Восстановленный Мариуполь будет лучше старого, заявил Турчак

Восстановленный Мариуполь будет лучше старого, заявил Турчак - РИА Новости, 03.07.2022

Восстановленный Мариуполь будет лучше старого, заявил Турчак

В Мариуполе активно идут восстановительные работы, портовая инфраструктура в этом крайне важна, это будет новый Мариуполь, заявил секретарь Генсовета "Единой... РИА Новости, 03.07.2022

2022-07-03T17:43

2022-07-03T17:43

2022-07-03T17:43

специальная военная операция на украине

мариуполь

донецкая народная республика

денис пушилин

андрей турчак

единая россия

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. В Мариуполе активно идут восстановительные работы, портовая инфраструктура в этом крайне важна, это будет новый Мариуполь, заявил секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак."Мы долго к этому шли. И сегодня, наконец-то, можем сказать, что в родную гавань вернулся такой значимый порт, как Мариуполь. В городе активно идут восстановительные работы. И портовая инфраструктура в этом крайне важна. Впереди много работы. Но мы точно знаем, что справимся. Мы отстроим город. И это будет новый Мариуполь. Еще лучше, чем был", - написал Турчак в своем Telegram-канале.Он отметил, что сегодня, 3 июля, впервые в Донецкой Народной Республике отмечается День работников морского флота. Вместе с мариупольцами и Денисом Пушилиным отметили праздник в городском парке.

https://ria.ru/20220627/turchak-1798542050.html

мариуполь

донецкая народная республика

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мариуполь, донецкая народная республика, денис пушилин, андрей турчак, единая россия