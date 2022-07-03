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Восстановленный Мариуполь будет лучше старого, заявил Турчак
Восстановленный Мариуполь будет лучше старого, заявил Турчак - РИА Новости, 03.07.2022
Восстановленный Мариуполь будет лучше старого, заявил Турчак
В Мариуполе активно идут восстановительные работы, портовая инфраструктура в этом крайне важна, это будет новый Мариуполь, заявил секретарь Генсовета "Единой... РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T17:43
2022-07-03T17:43
2022-07-03T17:43
специальная военная операция на украине
мариуполь
донецкая народная республика
денис пушилин
андрей турчак
единая россия
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. В Мариуполе активно идут восстановительные работы, портовая инфраструктура в этом крайне важна, это будет новый Мариуполь, заявил секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак."Мы долго к этому шли. И сегодня, наконец-то, можем сказать, что в родную гавань вернулся такой значимый порт, как Мариуполь. В городе активно идут восстановительные работы. И портовая инфраструктура в этом крайне важна. Впереди много работы. Но мы точно знаем, что справимся. Мы отстроим город. И это будет новый Мариуполь. Еще лучше, чем был", - написал Турчак в своем Telegram-канале.Он отметил, что сегодня, 3 июля, впервые в Донецкой Народной Республике отмечается День работников морского флота. Вместе с мариупольцами и Денисом Пушилиным отметили праздник в городском парке.
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мариуполь, донецкая народная республика, денис пушилин, андрей турчак, единая россия
Восстановленный Мариуполь будет лучше старого, заявил Турчак
Турчак заявил о помощи России с активными восстановительными работами в Мариуполе