https://ria.ru/20220703/makeevka-1799946274.html
Украинские войска обстреляли Макеевку снарядами "натовского" калибра
Украинские войска обстреляли Макеевку снарядами "натовского" калибра - РИА Новости, 03.07.2022
Украинские войска обстреляли Макеевку снарядами "натовского" калибра
Украинские войска в 17.20 обстреляли Червоногвардейский район Макеевки, выпущено три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство... РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T18:58
2022-07-03T18:58
2022-07-03T18:58
специальная военная операция на украине
макеевка
украина
нато
сша
донецкая народная республика
донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 3 июл - РИА Новости. Украинские войска в 17.20 обстреляли Червоногвардейский район Макеевки, выпущено три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в СЦКК."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению... населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220703/nato-1799851296.html
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макеевка, украина, нато, сша, донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины
Украинские войска обстреляли Макеевку снарядами "натовского" калибра
В ДНР сообщили об обстреле Макеевки снарядами "натовского" калибра