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Командир полка "Ахмат" рассказал о тактике в боях за Лисичанск - РИА Новости, 03.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220703/lisichansk-1799969211.html
Командир полка "Ахмат" рассказал о тактике в боях за Лисичанск
Командир полка "Ахмат" рассказал о тактике в боях за Лисичанск - РИА Новости, 03.07.2022
Командир полка "Ахмат" рассказал о тактике в боях за Лисичанск
Командир полка "Ахмат", Герой России Замид Чалаев раскрыл тактику российских и луганских подразделений, которая позволила быстро овладеть Лисичанском. РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T22:02
2022-07-03T22:25
специальная военная операция на украине
лисичанск
украина
вооруженные силы украины
чеченская республика (чечня)
донецкая народная республика
в мире
сергей шойгу
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ЛИСИЧАНСК, 3 июл — РИА Новости. Командир полка "Ахмат", Герой России Замид Чалаев раскрыл тактику российских и луганских подразделений, которая позволила быстро овладеть Лисичанском."Мы расширили фронт, мы шли на Лисичанск, но у нас был фронт до 50 километров, чтобы "израсходовать" их. Мы знали, что в Лисичанске у них много сил и средств было в то время и много мирных. Чтобы мирные люди не пострадали, мы в полях, в маленьких селах их вынуждали, чтобы они шли на нас, и мы потихоньку, полтора месяца уже, всех их "израсходовали", — рассказал он в беседе с корреспондентом РИА Новости.По его словам, некоторые позиции отдавались намеренно, чтобы дополнительно выманить ВСУ из густонаселенных мест.Министр обороны России Сергей Шойгу в воскресенье сообщил об освобождении Луганской Народной Республики. В результате успешных боевых действий союзные войска установили полный контроль над Лисичанском — последним городом в республике, в котором были украинские войска, и близлежащими населенными пунктами, наиболее крупные из которых Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая Гора. Общая площадь освобожденных за последние сутки территорий составила 182 квадратных километра.Жители освобожденного Лисичанска поднимают Знамена Победы и российские триколоры и поздравляют друг друга, а также бойцов союзных сил, передает корреспондент РИА Новости.Россия с 24 февраля ведет на Украине военную операцию, целью которой Владимир Путин назвал "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
лисичанск
украина
донецкая народная республика
донбасс
россия
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лисичанск, украина, вооруженные силы украины, чеченская республика (чечня), донецкая народная республика, в мире, сергей шойгу, владимир путин, донбасс, россия
22:02 03.07.2022 (обновлено: 22:25 03.07.2022)
 
Командир полка "Ахмат" рассказал о тактике в боях за Лисичанск

Командир полка "Ахмат" рассказал о тактике, которая позволила быстро овладеть Лисичанском

© РИА Новости / Геннадий Дубовой / Перейти в фотобанкБойцы подразделения полка полиции спецназначения имени Кадырова МВД Чеченской Республики
Бойцы подразделения полка полиции спецназначения имени Кадырова МВД Чеченской Республики - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
© РИА Новости / Геннадий Дубовой
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Бойцы подразделения полка полиции спецназначения имени Кадырова МВД Чеченской Республики. Архивное фото
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ЛИСИЧАНСК, 3 июл — РИА Новости. Командир полка "Ахмат", Герой России Замид Чалаев раскрыл тактику российских и луганских подразделений, которая позволила быстро овладеть Лисичанском.
"Мы расширили фронт, мы шли на Лисичанск, но у нас был фронт до 50 километров, чтобы "израсходовать" их. Мы знали, что в Лисичанске у них много сил и средств было в то время и много мирных. Чтобы мирные люди не пострадали, мы в полях, в маленьких селах их вынуждали, чтобы они шли на нас, и мы потихоньку, полтора месяца уже, всех их "израсходовали", — рассказал он в беседе с корреспондентом РИА Новости.
По его словам, некоторые позиции отдавались намеренно, чтобы дополнительно выманить ВСУ из густонаселенных мест.
Министр обороны России Сергей Шойгу в воскресенье сообщил об освобождении Луганской Народной Республики. В результате успешных боевых действий союзные войска установили полный контроль над Лисичанском — последним городом в республике, в котором были украинские войска, и близлежащими населенными пунктами, наиболее крупные из которых Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая Гора. Общая площадь освобожденных за последние сутки территорий составила 182 квадратных километра.
Жители освобожденного Лисичанска поднимают Знамена Победы и российские триколоры и поздравляют друг друга, а также бойцов союзных сил, передает корреспондент РИА Новости.
Россия с 24 февраля ведет на Украине военную операцию, целью которой Владимир Путин назвал "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеЛисичанскУкраинаВооруженные силы УкраиныЧеченская республика (Чечня)Донецкая Народная РеспубликаВ миреСергей ШойгуВладимир ПутинДонбассРоссия
 
 
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