https://ria.ru/20220703/lisichansk-1799969211.html

Командир полка "Ахмат" рассказал о тактике в боях за Лисичанск

Командир полка "Ахмат" рассказал о тактике в боях за Лисичанск - РИА Новости, 03.07.2022

Командир полка "Ахмат" рассказал о тактике в боях за Лисичанск

Командир полка "Ахмат", Герой России Замид Чалаев раскрыл тактику российских и луганских подразделений, которая позволила быстро овладеть Лисичанском. РИА Новости, 03.07.2022

2022-07-03T22:02

2022-07-03T22:02

2022-07-03T22:25

специальная военная операция на украине

лисичанск

украина

вооруженные силы украины

чеченская республика (чечня)

донецкая народная республика

в мире

сергей шойгу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/18/1797826925_0:81:3068:1807_1920x0_80_0_0_ba81256f026dfbffec87ccd0200132de.jpg

ЛИСИЧАНСК, 3 июл — РИА Новости. Командир полка "Ахмат", Герой России Замид Чалаев раскрыл тактику российских и луганских подразделений, которая позволила быстро овладеть Лисичанском."Мы расширили фронт, мы шли на Лисичанск, но у нас был фронт до 50 километров, чтобы "израсходовать" их. Мы знали, что в Лисичанске у них много сил и средств было в то время и много мирных. Чтобы мирные люди не пострадали, мы в полях, в маленьких селах их вынуждали, чтобы они шли на нас, и мы потихоньку, полтора месяца уже, всех их "израсходовали", — рассказал он в беседе с корреспондентом РИА Новости.По его словам, некоторые позиции отдавались намеренно, чтобы дополнительно выманить ВСУ из густонаселенных мест.Министр обороны России Сергей Шойгу в воскресенье сообщил об освобождении Луганской Народной Республики. В результате успешных боевых действий союзные войска установили полный контроль над Лисичанском — последним городом в республике, в котором были украинские войска, и близлежащими населенными пунктами, наиболее крупные из которых Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая Гора. Общая площадь освобожденных за последние сутки территорий составила 182 квадратных километра.Жители освобожденного Лисичанска поднимают Знамена Победы и российские триколоры и поздравляют друг друга, а также бойцов союзных сил, передает корреспондент РИА Новости.Россия с 24 февраля ведет на Украине военную операцию, целью которой Владимир Путин назвал "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

лисичанск

украина

донецкая народная республика

донбасс

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

лисичанск, украина, вооруженные силы украины, чеченская республика (чечня), донецкая народная республика, в мире, сергей шойгу, владимир путин, донбасс, россия