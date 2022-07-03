https://ria.ru/20220703/lisichansk-1799896518.html
Союзные силы установили полный контроль над Лисичанском
Союзные силы установили полный контроль над Лисичанском - РИА Новости, 03.07.2022
Союзные силы установили полный контроль над Лисичанском
В результате успешных боевых действий ВС РФ совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР установлен полный контроль над городом Лисичанск и рядом... РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T12:41
2022-07-03T12:41
2022-07-03T13:00
специальная военная операция на украине
лисичанск
лнр
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. В результате успешных боевых действий ВС РФ совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР установлен полный контроль над городом Лисичанск и рядом близлежащих населенных пунктов, наиболее крупные из которых Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая Гора, сообщили в воскресенье журналистам в Минобороны РФ."Общая площадь освобожденных за последние сутки территорий составила 182 квадратных километра", - уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
лисичанск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лисичанск, лнр, министерство обороны рф (минобороны рф)
12:41 03.07.2022 (обновлено: 13:00 03.07.2022)
Союзные силы установили полный контроль над Лисичанском
Союзные силы установили контроль над Лисичанском и близлежащими населенными пунктами