https://ria.ru/20220703/lisichansk-1799896518.html

Союзные силы установили полный контроль над Лисичанском

Союзные силы установили полный контроль над Лисичанском - РИА Новости, 03.07.2022

Союзные силы установили полный контроль над Лисичанском

В результате успешных боевых действий ВС РФ совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР установлен полный контроль над городом Лисичанск и рядом... РИА Новости, 03.07.2022

2022-07-03T12:41

2022-07-03T12:41

2022-07-03T13:00

специальная военная операция на украине

лисичанск

лнр

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. В результате успешных боевых действий ВС РФ совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР установлен полный контроль над городом Лисичанск и рядом близлежащих населенных пунктов, наиболее крупные из которых Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая Гора, сообщили в воскресенье журналистам в Минобороны РФ."Общая площадь освобожденных за последние сутки территорий составила 182 квадратных километра", - уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

лисичанск

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Влада Копылова

лисичанск, лнр, министерство обороны рф (минобороны рф)