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Союзные силы установили полный контроль над Лисичанском - РИА Новости, 03.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220703/lisichansk-1799896518.html
Союзные силы установили полный контроль над Лисичанском
Союзные силы установили полный контроль над Лисичанском - РИА Новости, 03.07.2022
Союзные силы установили полный контроль над Лисичанском
В результате успешных боевых действий ВС РФ совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР установлен полный контроль над городом Лисичанск и рядом... РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T12:41
2022-07-03T13:00
специальная военная операция на украине
лисичанск
лнр
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. В результате успешных боевых действий ВС РФ совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР установлен полный контроль над городом Лисичанск и рядом близлежащих населенных пунктов, наиболее крупные из которых Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая Гора, сообщили в воскресенье журналистам в Минобороны РФ."Общая площадь освобожденных за последние сутки территорий составила 182 квадратных километра", - уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
лисичанск
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лисичанск, лнр, министерство обороны рф (минобороны рф)
12:41 03.07.2022 (обновлено: 13:00 03.07.2022)
 
Союзные силы установили полный контроль над Лисичанском

Союзные силы установили контроль над Лисичанском и близлежащими населенными пунктами

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкБоец специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова на окраине Лисичанска
Боец специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова на окраине Лисичанска - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
Боец специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова на окраине Лисичанска
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. В результате успешных боевых действий ВС РФ совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР установлен полный контроль над городом Лисичанск и рядом близлежащих населенных пунктов, наиболее крупные из которых Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая Гора, сообщили в воскресенье журналистам в Минобороны РФ.

"Общая площадь освобожденных за последние сутки территорий составила 182 квадратных километра", - уточнили в ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеЛисичанскЛНРМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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