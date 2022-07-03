https://ria.ru/20220703/lisichansk-1799889734.html

В окрестностях Лисичанска освободили три населенных пункта

В окрестностях Лисичанска освободили три населенных пункта - РИА Новости, 03.07.2022

В окрестностях Лисичанска освободили три населенных пункта

Российская армия и подразделения Луганской народной республики ведут бои в Лисичанске, завершая разгром оставшихся в городе сил противника, сообщили в... РИА Новости, 03.07.2022

2022-07-03T11:56

2022-07-03T11:56

2022-07-03T12:04

специальная военная операция на украине

в мире

лисичанск

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Российская армия и подразделения Луганской народной республики ведут бои в Лисичанске, завершая разгром оставшихся в городе сил противника, сообщили в воскресенье в Минобороны России."Российские войска и подразделения Луганской народной республики ведут бои внутри Лисичанска, завершая разгром окруженного противника. В течение вчерашнего дня в окрестностях Лисичанска освобождены населенные пункты Новодружевск, Малорязанцево и Белая Гора", - сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

лисичанск

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, лисичанск, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)