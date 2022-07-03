https://ria.ru/20220703/lisichansk-1799889734.html
В окрестностях Лисичанска освободили три населенных пункта
В окрестностях Лисичанска освободили три населенных пункта - РИА Новости, 03.07.2022
В окрестностях Лисичанска освободили три населенных пункта
Российская армия и подразделения Луганской народной республики ведут бои в Лисичанске, завершая разгром оставшихся в городе сил противника, сообщили в... РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T11:56
2022-07-03T11:56
2022-07-03T12:04
специальная военная операция на украине
в мире
лисичанск
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/03/1799887598_0:86:3334:1961_1920x0_80_0_0_056078f0abf3d3f600030ef8b3c8ceec.jpg
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Российская армия и подразделения Луганской народной республики ведут бои в Лисичанске, завершая разгром оставшихся в городе сил противника, сообщили в воскресенье в Минобороны России."Российские войска и подразделения Луганской народной республики ведут бои внутри Лисичанска, завершая разгром окруженного противника. В течение вчерашнего дня в окрестностях Лисичанска освобождены населенные пункты Новодружевск, Малорязанцево и Белая Гора", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
лисичанск
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/03/1799887598_450:0:3181:2048_1920x0_80_0_0_7b6dc2bf5bec9e86a5788acfbce9ff38.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, лисичанск, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
11:56 03.07.2022 (обновлено: 12:04 03.07.2022)
В окрестностях Лисичанска освободили три населенных пункта
Минобороны сообщило об освобождении Новодружеска, Малорязанцева и Белой горы