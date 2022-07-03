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В окрестностях Лисичанска освободили три населенных пункта - РИА Новости, 03.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220703/lisichansk-1799889734.html
В окрестностях Лисичанска освободили три населенных пункта
В окрестностях Лисичанска освободили три населенных пункта - РИА Новости, 03.07.2022
В окрестностях Лисичанска освободили три населенных пункта
Российская армия и подразделения Луганской народной республики ведут бои в Лисичанске, завершая разгром оставшихся в городе сил противника, сообщили в... РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T11:56
2022-07-03T12:04
специальная военная операция на украине
в мире
лисичанск
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Российская армия и подразделения Луганской народной республики ведут бои в Лисичанске, завершая разгром оставшихся в городе сил противника, сообщили в воскресенье в Минобороны России."Российские войска и подразделения Луганской народной республики ведут бои внутри Лисичанска, завершая разгром окруженного противника. В течение вчерашнего дня в окрестностях Лисичанска освобождены населенные пункты Новодружевск, Малорязанцево и Белая Гора", - сообщили в ведомстве.
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лисичанск
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в мире, лисичанск, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
11:56 03.07.2022 (обновлено: 12:04 03.07.2022)
 
В окрестностях Лисичанска освободили три населенных пункта

Минобороны сообщило об освобождении Новодружеска, Малорязанцева и Белой горы

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкТанк Т-80 Народной милиции ЛНР на окраине Лисичанска
Танк Т-80 Народной милиции ЛНР на окраине Лисичанска - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Танк Т-80 Народной милиции ЛНР на окраине Лисичанска. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Российская армия и подразделения Луганской народной республики ведут бои в Лисичанске, завершая разгром оставшихся в городе сил противника, сообщили в воскресенье в Минобороны России.
"Российские войска и подразделения Луганской народной республики ведут бои внутри Лисичанска, завершая разгром окруженного противника. В течение вчерашнего дня в окрестностях Лисичанска освобождены населенные пункты Новодружевск, Малорязанцево и Белая Гора", - сообщили в ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛисичанскУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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