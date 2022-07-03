11:53 03.07.2022 (обновлено: 18:11 03.07.2022)
В лисичанском котле полностью заблокировали группировку украинских войск
Минобороны России: в лисичанском котле полностью заблокировали группировку войск ВСУ
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкБойцы 6-го казачего полка имени Платова ЛНР и специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова у здания администрации в Лисичанске
Бойцы 6-го казачего полка имени Платова ЛНР и специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова у здания администрации в Лисичанске
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. В лисичанском котле полностью заблокировали группировку войск ВСУ, сообщило российское Минобороны.
"В очередном котле полностью заблокирована украинская группировка войск. Только за последние двое суток в данном районе сдались в плен 38 украинских военнослужащих, большую часть которых составляют местные жители, насильно мобилизованные в ряды ВСУ", — заявили в ведомстве.
Российские войска и подразделения ЛНР ведут бои в городе, завершая разгром окруженного противника. Союзные силы заняли населенные пункты Новодружевск, Малорязанцево и Белая Гора.
"В результате успешных наступательных действий войска группировки "Центр" под командованием генерал-полковника Александра Лапина овладели населенными пунктами Верхнекаменка, Золотаревка, Белогоровка, вышли к реке Северский Донец и совместно с Южной группировкой войск под командованием генерала армии Сергея Суровикина замкнули кольцо окружения вокруг Лисичанска", — добавили в министерстве.
Лисичанск — город на северо-западе ЛНР, один из крупнейших городов региона. Находится на правом берегу реки Северский Донец. Вместе с Северодонецком, расположенным на другом (левом) берегу Северского Донца, а также городами Кременная, Рубежное и другими населенными пунктами образует Лисичанско-Северодонецкую агломерацию.
Лисичанск оставался последним населенным пунктом бывшей Луганской области, территорию которого не контролировали российские военные либо силы ЛНР.