https://ria.ru/20220703/lisichansk-1799889139.html

В лисичанском котле полностью заблокировали группировку украинских войск

В лисичанском котле полностью заблокировали группировку украинских войск - РИА Новости, 03.07.2022

В лисичанском котле полностью заблокировали группировку украинских войск

В лисичанском котле полностью заблокировали группировку войск ВСУ, сообщило российское Минобороны. РИА Новости, 03.07.2022

2022-07-03T11:53

2022-07-03T11:53

2022-07-03T18:11

специальная военная операция на украине

лисичанск

министерство обороны рф (минобороны рф)

лнр

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. В лисичанском котле полностью заблокировали группировку войск ВСУ, сообщило российское Минобороны. "В очередном котле полностью заблокирована украинская группировка войск. Только за последние двое суток в данном районе сдались в плен 38 украинских военнослужащих, большую часть которых составляют местные жители, насильно мобилизованные в ряды ВСУ", — заявили в ведомстве.Российские войска и подразделения ЛНР ведут бои в городе, завершая разгром окруженного противника. Союзные силы заняли населенные пункты Новодружевск, Малорязанцево и Белая Гора."В результате успешных наступательных действий войска группировки "Центр" под командованием генерал-полковника Александра Лапина овладели населенными пунктами Верхнекаменка, Золотаревка, Белогоровка, вышли к реке Северский Донец и совместно с Южной группировкой войск под командованием генерала армии Сергея Суровикина замкнули кольцо окружения вокруг Лисичанска", — добавили в министерстве.Лисичанск — город на северо-западе ЛНР, один из крупнейших городов региона. Находится на правом берегу реки Северский Донец. Вместе с Северодонецком, расположенным на другом (левом) берегу Северского Донца, а также городами Кременная, Рубежное и другими населенными пунктами образует Лисичанско-Северодонецкую агломерацию.Это крупный промышленный центр с железнодорожной станцией на линии Купянск-Узловой — Попасная. Считается одним из старейших городов Донбасса (основан в 1710 году); его история неразрывно связана с поселком при каменноугольном руднике и первой шахтой Донбасса, открытой в 1796 году.Лисичанск оставался последним населенным пунктом бывшей Луганской области, территорию которого не контролировали российские военные либо силы ЛНР.

https://ria.ru/20220703/lisichansk-1799850180.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

лисичанск

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

лисичанск, министерство обороны рф (минобороны рф), лнр, вооруженные силы рф