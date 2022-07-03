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В лисичанском котле полностью заблокировали группировку украинских войск - РИА Новости, 03.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220703/lisichansk-1799889139.html
В лисичанском котле полностью заблокировали группировку украинских войск
В лисичанском котле полностью заблокировали группировку украинских войск - РИА Новости, 03.07.2022
В лисичанском котле полностью заблокировали группировку украинских войск
В лисичанском котле полностью заблокировали группировку войск ВСУ, сообщило российское Минобороны. РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T11:53
2022-07-03T18:11
специальная военная операция на украине
лисичанск
министерство обороны рф (минобороны рф)
лнр
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. В лисичанском котле полностью заблокировали группировку войск ВСУ, сообщило российское Минобороны. "В очередном котле полностью заблокирована украинская группировка войск. Только за последние двое суток в данном районе сдались в плен 38 украинских военнослужащих, большую часть которых составляют местные жители, насильно мобилизованные в ряды ВСУ", — заявили в ведомстве.Российские войска и подразделения ЛНР ведут бои в городе, завершая разгром окруженного противника. Союзные силы заняли населенные пункты Новодружевск, Малорязанцево и Белая Гора."В результате успешных наступательных действий войска группировки "Центр" под командованием генерал-полковника Александра Лапина овладели населенными пунктами Верхнекаменка, Золотаревка, Белогоровка, вышли к реке Северский Донец и совместно с Южной группировкой войск под командованием генерала армии Сергея Суровикина замкнули кольцо окружения вокруг Лисичанска", — добавили в министерстве.Лисичанск — город на северо-западе ЛНР, один из крупнейших городов региона. Находится на правом берегу реки Северский Донец. Вместе с Северодонецком, расположенным на другом (левом) берегу Северского Донца, а также городами Кременная, Рубежное и другими населенными пунктами образует Лисичанско-Северодонецкую агломерацию.Это крупный промышленный центр с железнодорожной станцией на линии Купянск-Узловой — Попасная. Считается одним из старейших городов Донбасса (основан в 1710 году); его история неразрывно связана с поселком при каменноугольном руднике и первой шахтой Донбасса, открытой в 1796 году.Лисичанск оставался последним населенным пунктом бывшей Луганской области, территорию которого не контролировали российские военные либо силы ЛНР.
https://ria.ru/20220703/lisichansk-1799850180.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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лисичанск, министерство обороны рф (минобороны рф), лнр, вооруженные силы рф
11:53 03.07.2022 (обновлено: 18:11 03.07.2022)
 
В лисичанском котле полностью заблокировали группировку украинских войск

Минобороны России: в лисичанском котле полностью заблокировали группировку войск ВСУ

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкБойцы 6-го казачего полка имени Платова ЛНР и специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова у здания администрации в Лисичанске
Бойцы 6-го казачего полка имени Платова ЛНР и специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова у здания администрации в Лисичанске - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Бойцы 6-го казачего полка имени Платова ЛНР и специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова у здания администрации в Лисичанске
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. В лисичанском котле полностью заблокировали группировку войск ВСУ, сообщило российское Минобороны.
"В очередном котле полностью заблокирована украинская группировка войск. Только за последние двое суток в данном районе сдались в плен 38 украинских военнослужащих, большую часть которых составляют местные жители, насильно мобилизованные в ряды ВСУ", — заявили в ведомстве.
Российские войска и подразделения ЛНР ведут бои в городе, завершая разгром окруженного противника. Союзные силы заняли населенные пункты Новодружевск, Малорязанцево и Белая Гора.
"В результате успешных наступательных действий войска группировки "Центр" под командованием генерал-полковника Александра Лапина овладели населенными пунктами Верхнекаменка, Золотаревка, Белогоровка, вышли к реке Северский Донец и совместно с Южной группировкой войск под командованием генерала армии Сергея Суровикина замкнули кольцо окружения вокруг Лисичанска", — добавили в министерстве.
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Лисичанск — город на северо-западе ЛНР, один из крупнейших городов региона. Находится на правом берегу реки Северский Донец. Вместе с Северодонецком, расположенным на другом (левом) берегу Северского Донца, а также городами Кременная, Рубежное и другими населенными пунктами образует Лисичанско-Северодонецкую агломерацию.
Это крупный промышленный центр с железнодорожной станцией на линии Купянск-Узловой — Попасная. Считается одним из старейших городов Донбасса (основан в 1710 году); его история неразрывно связана с поселком при каменноугольном руднике и первой шахтой Донбасса, открытой в 1796 году.
Лисичанск оставался последним населенным пунктом бывшей Луганской области, территорию которого не контролировали российские военные либо силы ЛНР.
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Специальная военная операция на УкраинеЛисичанскМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)ЛНРВооруженные силы РФ
 
 
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