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Кадыров подтвердил, что союзные подразделения находятся в центре Лисичанска - РИА Новости, 03.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220703/lisichansk-1799850180.html
Кадыров подтвердил, что союзные подразделения находятся в центре Лисичанска
Кадыров подтвердил, что союзные подразделения находятся в центре Лисичанска - РИА Новости, 03.07.2022
Кадыров подтвердил, что союзные подразделения находятся в центре Лисичанска
Союзные силы России и Луганской Народной Республики находятся в центре города Лисичанск. Соответствующую информацию распространил глава Чечни Рамзан Кадыров. РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T01:57
2022-07-03T10:38
специальная военная операция на украине
в мире
рамзан кадыров
родион мирошник
владимир путин
лисичанск
луганская народная республика
донбасс
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Союзные силы России и Луганской Народной Республики находятся в центре города Лисичанск. Соответствующую информацию распространил глава Чечни Рамзан Кадыров.Он отметил, что подразделения "Ахмат" совместно со вторым корпусом народной милиции ЛНР зачищают город от "возможных бандеровцев, спрятавшихся в строениях и от минно-взрывных устройств".Корреспондент РИА Новости, в свою очередь, сообщил, что Лисичанск взят и находится под контролем союзных сил. Оставляя город, украинские боевики взорвали и разрушили часть важных административных зданий, включая мэрию. На здании мэрии Лисичанска союзные силы установили Знамя Победы.Оккупанты разрушают инфраструктуруРамзан Кадыров сообщил, что украинские оккупанты, уходя из Лисичанска в Луганской Народной Республике, разрушают объекты инфраструктуры в надежде нанести потери российским военным."Украинские оккупанты уходя оставляют не только мины. Они разрушают объекты инфраструктуры в надежде, что смогут нанести потери личному составу наших войск. Сегодня, после входа наших сил в Лисичанск они нанесли удар ракетой "Точка-У" по зданию администрации. Однако наших бойцов там не оказалось", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.По его словам, вся суть "тактики нацистских бандформирований" - оставить после себя как можно больше разрушения, а затем обвинить Россию.Цветы и неподдельная радостьКадыров также сообщил, что жители Лисичанска, взятого под контроль союзными силами, встречают своих освободителей с цветами."С неподдельной радостью и цветами встречают своих освободителей жители Лисичанска. И это неудивительно, ведь они ждали этого дня на протяжении долгих восьми лет", - пишет Кадыров в своем Telegram-канале.Глава Чеченской республики также поздравил всех с победой и пожелал жителям Лисичанска мирного неба над головой и процветания."Фантастика"Посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что то, что делают союзные силы в уже взятом под контроль Лисичанске, это фантастика."Лисичанск взят под контроль. Он еще не освобожден, к сожалению, но то, что делают наши ребята, - это фантастика", - сказал он в эфире "Соловьев Live".По его словам, "родина Донбасса сегодня под контролем союзных сил".ЛисичанскЛисичанск – город на северо-западе ЛНР, один из крупнейших городов региона. Расположен на правом берегу реки Северский Донец; вместе с городом Северодонецком, расположенным на другом (левом) берегу Северского Донца, а также городами Кременная, Рубежное и другими населенными пунктами образует Лисичанско-Северодонецкую агломерацию.Лисичанск — крупный промышленный центр с железнодорожной станцией на линии Купянск-Узловой — Попасная. Считается одним из старейших городов Донбасса (годом его основания считается 1710 год); его история неразрывно связана с поселком при каменноугольном руднике и первой шахтой Донбасса, открытой в 1796 годуДенацификация и демилитаризацияРоссия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220702/lisichansk-1799794810.html
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лисичанск
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Бойцы спецподразделения "Ахмат" на улицах Лисичанска
Громкие заявления и гениальные умозаключения украинских политиков, видных журналистов и военных экспертов рухнули в один миг. Лисичанск свободен! Свободен от многолетнего гнета киевского режима, а вместе с тем и бандеровских прихвостней. Колонна автомобилей с чеченскими силовиками на борту уже движется по улицам города, а это значит, что с этого момента начинается новая глава в истории свободного Лисичанска и Луганской Народной Республики в целом. Наши знамена красуются на улицах и главной площади города, поскольку они олицетворяют свободу, силу и величие России. Славный клич "АХМАТ-СИЛА" эхом проносится по жилым кварталам Лисичанска, воодушевляя друзей и сея подлинный страх в сердца врагов. Победа всегда была, есть и будет за нами, пока на нашей стороне бьются такие отважные воины - истинные патриоты своей Родины!
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в мире, рамзан кадыров, родион мирошник, владимир путин, лисичанск, луганская народная республика, донбасс, украина
01:57 03.07.2022 (обновлено: 10:38 03.07.2022)
 
Кадыров подтвердил, что союзные подразделения находятся в центре Лисичанска

Глава Чечни Кадыров подтвердил взятие Лисичанска под контроль союзных войск

Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Союзные силы России и Луганской Народной Республики находятся в центре города Лисичанск. Соответствующую информацию распространил глава Чечни Рамзан Кадыров.
"Лисичанск наш! Союзные подразделения уже в центре города! Ахмат-Сила! Справедливость торжествует!", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Он отметил, что подразделения "Ахмат" совместно со вторым корпусом народной милиции ЛНР зачищают город от "возможных бандеровцев, спрятавшихся в строениях и от минно-взрывных устройств".
Корреспондент РИА Новости, в свою очередь, сообщил, что Лисичанск взят и находится под контролем союзных сил. Оставляя город, украинские боевики взорвали и разрушили часть важных административных зданий, включая мэрию. На здании мэрии Лисичанска союзные силы установили Знамя Победы.

Оккупанты разрушают инфраструктуру

Рамзан Кадыров сообщил, что украинские оккупанты, уходя из Лисичанска в Луганской Народной Республике, разрушают объекты инфраструктуры в надежде нанести потери российским военным.
"Украинские оккупанты уходя оставляют не только мины. Они разрушают объекты инфраструктуры в надежде, что смогут нанести потери личному составу наших войск. Сегодня, после входа наших сил в Лисичанск они нанесли удар ракетой "Точка-У" по зданию администрации. Однако наших бойцов там не оказалось", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
По его словам, вся суть "тактики нацистских бандформирований" - оставить после себя как можно больше разрушения, а затем обвинить Россию.
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Цветы и неподдельная радость

Кадыров также сообщил, что жители Лисичанска, взятого под контроль союзными силами, встречают своих освободителей с цветами.
"С неподдельной радостью и цветами встречают своих освободителей жители Лисичанска. И это неудивительно, ведь они ждали этого дня на протяжении долгих восьми лет", - пишет Кадыров в своем Telegram-канале.

Глава Чеченской республики также поздравил всех с победой и пожелал жителям Лисичанска мирного неба над головой и процветания.
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"Фантастика"

Посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что то, что делают союзные силы в уже взятом под контроль Лисичанске, это фантастика.

"Лисичанск взят под контроль. Он еще не освобожден, к сожалению, но то, что делают наши ребята, - это фантастика", - сказал он в эфире "Соловьев Live".

По его словам, "родина Донбасса сегодня под контролем союзных сил".
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Лисичанск

Лисичанск – город на северо-западе ЛНР, один из крупнейших городов региона. Расположен на правом берегу реки Северский Донец; вместе с городом Северодонецком, расположенным на другом (левом) берегу Северского Донца, а также городами Кременная, Рубежное и другими населенными пунктами образует Лисичанско-Северодонецкую агломерацию.
Лисичанск — крупный промышленный центр с железнодорожной станцией на линии Купянск-Узловой — Попасная. Считается одним из старейших городов Донбасса (годом его основания считается 1710 год); его история неразрывно связана с поселком при каменноугольном руднике и первой шахтой Донбасса, открытой в 1796 году
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Денацификация и демилитаризация

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРамзан КадыровРодион МирошникВладимир ПутинЛисичанскЛуганская Народная РеспубликаДонбассУкраина
 
 
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