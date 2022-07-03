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Университет в Германии отменил лекцию о существовании только двух полов - РИА Новости, 03.07.2022
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Университет в Германии отменил лекцию о существовании только двух полов
Университет в Германии отменил лекцию о существовании только двух полов - РИА Новости, 03.07.2022
Университет в Германии отменил лекцию о существовании только двух полов
Берлинский университет имени Гумбольдта из соображений безопасности отменил лекцию биолога Мари Фолльбрехт, которая планировала рассказать о существовании всего РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T09:55
2022-07-03T09:55
bild
в мире
германия
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БЕРЛИН, 3 июл - РИА Новости. Берлинский университет имени Гумбольдта из соображений безопасности отменил лекцию биолога Мари Фолльбрехт, которая планировала рассказать о существовании всего двух видов биологического пола, сообщила газета Welt.По сообщению издания, биолог планировала рассказать о том, "почему в биологии существует только два пола". Активисты левого толка в связи с этим призвали к акции протеста, тезис Фолльбрехт был назван "ненаучным, бесчеловечным и враждебным к квир- и транслюдям".Отмечается, что лекцию Фолльбрехт отменили "из соображений безопасности". Как рассказали в университете, полиция сообщила, что в связи с лекцией была запланирована акция протеста, при этом ожидалась и контрдемонстрация."Мы очень сожалеем, что госпожа Фолльбрехт не сможет прочитать лекцию", - отметили в университете, заверив, что постараются дать биологу возможность выступить позднее.Сама Фолльбрехт заявила таблоиду Bild, что "уступка радикальным, готовым к насилию активистам, которые не имеют понятия о биологии, понятна, но настораживает".
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bild, в мире, германия
09:55 03.07.2022
 
Университет в Германии отменил лекцию о существовании только двух полов

Университет в Германии отменил лекцию биолога Фолльбрехт о существовании только двух полов

© Depositphotos / Lynx_aquaЗнаки мужчины и женщины
Знаки мужчины и женщины - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
© Depositphotos / Lynx_aqua
Знаки мужчины и женщины. Архивное фото
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БЕРЛИН, 3 июл - РИА Новости. Берлинский университет имени Гумбольдта из соображений безопасности отменил лекцию биолога Мари Фолльбрехт, которая планировала рассказать о существовании всего двух видов биологического пола, сообщила газета Welt.
По сообщению издания, биолог планировала рассказать о том, "почему в биологии существует только два пола". Активисты левого толка в связи с этим призвали к акции протеста, тезис Фолльбрехт был назван "ненаучным, бесчеловечным и враждебным к квир- и транслюдям".
Отмечается, что лекцию Фолльбрехт отменили "из соображений безопасности". Как рассказали в университете, полиция сообщила, что в связи с лекцией была запланирована акция протеста, при этом ожидалась и контрдемонстрация.
"Мы очень сожалеем, что госпожа Фолльбрехт не сможет прочитать лекцию", - отметили в университете, заверив, что постараются дать биологу возможность выступить позднее.
Сама Фолльбрехт заявила таблоиду Bild, что "уступка радикальным, готовым к насилию активистам, которые не имеют понятия о биологии, понятна, но настораживает".
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