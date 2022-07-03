https://ria.ru/20220703/lektsiya-1799871734.html
Университет в Германии отменил лекцию о существовании только двух полов
Университет в Германии отменил лекцию о существовании только двух полов - РИА Новости, 03.07.2022
Университет в Германии отменил лекцию о существовании только двух полов
Берлинский университет имени Гумбольдта из соображений безопасности отменил лекцию биолога Мари Фолльбрехт, которая планировала рассказать о существовании всего РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T09:55
2022-07-03T09:55
2022-07-03T09:55
bild
в мире
германия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151083/25/1510832513_0:177:2928:1824_1920x0_80_0_0_75dd15bc5ef5fe57e6a07adb56cee421.jpg
БЕРЛИН, 3 июл - РИА Новости. Берлинский университет имени Гумбольдта из соображений безопасности отменил лекцию биолога Мари Фолльбрехт, которая планировала рассказать о существовании всего двух видов биологического пола, сообщила газета Welt.По сообщению издания, биолог планировала рассказать о том, "почему в биологии существует только два пола". Активисты левого толка в связи с этим призвали к акции протеста, тезис Фолльбрехт был назван "ненаучным, бесчеловечным и враждебным к квир- и транслюдям".Отмечается, что лекцию Фолльбрехт отменили "из соображений безопасности". Как рассказали в университете, полиция сообщила, что в связи с лекцией была запланирована акция протеста, при этом ожидалась и контрдемонстрация."Мы очень сожалеем, что госпожа Фолльбрехт не сможет прочитать лекцию", - отметили в университете, заверив, что постараются дать биологу возможность выступить позднее.Сама Фолльбрехт заявила таблоиду Bild, что "уступка радикальным, готовым к насилию активистам, которые не имеют понятия о биологии, понятна, но настораживает".
https://radiosputnik.ria.ru/20220331/gender-1781170589.html
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151083/25/1510832513_131:0:2798:2000_1920x0_80_0_0_a7ba5ce95faf01b11aa38e4ca0a73a80.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
bild, в мире, германия
Университет в Германии отменил лекцию о существовании только двух полов
Университет в Германии отменил лекцию биолога Фолльбрехт о существовании только двух полов
БЕРЛИН, 3 июл - РИА Новости.
Берлинский университет имени Гумбольдта из соображений безопасности отменил лекцию биолога Мари Фолльбрехт, которая планировала рассказать о существовании всего двух видов биологического пола, сообщила
газета Welt.
По сообщению издания, биолог планировала рассказать о том, "почему в биологии существует только два пола". Активисты левого толка в связи с этим призвали к акции протеста, тезис Фолльбрехт был назван "ненаучным, бесчеловечным и враждебным к квир- и транслюдям".
Отмечается, что лекцию Фолльбрехт отменили "из соображений безопасности". Как рассказали в университете, полиция сообщила, что в связи с лекцией была запланирована акция протеста, при этом ожидалась и контрдемонстрация.
"Мы очень сожалеем, что госпожа Фолльбрехт не сможет прочитать лекцию", - отметили в университете, заверив, что постараются дать биологу возможность выступить позднее.
Сама Фолльбрехт заявила таблоиду Bild
, что "уступка радикальным, готовым к насилию активистам, которые не имеют понятия о биологии, понятна, но настораживает".