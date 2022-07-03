https://ria.ru/20220703/lektsiya-1799871734.html

Университет в Германии отменил лекцию о существовании только двух полов

Университет в Германии отменил лекцию о существовании только двух полов - РИА Новости, 03.07.2022

Университет в Германии отменил лекцию о существовании только двух полов

Берлинский университет имени Гумбольдта из соображений безопасности отменил лекцию биолога Мари Фолльбрехт, которая планировала рассказать о существовании всего РИА Новости, 03.07.2022

2022-07-03T09:55

2022-07-03T09:55

2022-07-03T09:55

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в мире

германия

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БЕРЛИН, 3 июл - РИА Новости. Берлинский университет имени Гумбольдта из соображений безопасности отменил лекцию биолога Мари Фолльбрехт, которая планировала рассказать о существовании всего двух видов биологического пола, сообщила газета Welt.По сообщению издания, биолог планировала рассказать о том, "почему в биологии существует только два пола". Активисты левого толка в связи с этим призвали к акции протеста, тезис Фолльбрехт был назван "ненаучным, бесчеловечным и враждебным к квир- и транслюдям".Отмечается, что лекцию Фолльбрехт отменили "из соображений безопасности". Как рассказали в университете, полиция сообщила, что в связи с лекцией была запланирована акция протеста, при этом ожидалась и контрдемонстрация."Мы очень сожалеем, что госпожа Фолльбрехт не сможет прочитать лекцию", - отметили в университете, заверив, что постараются дать биологу возможность выступить позднее.Сама Фолльбрехт заявила таблоиду Bild, что "уступка радикальным, готовым к насилию активистам, которые не имеют понятия о биологии, понятна, но настораживает".

https://radiosputnik.ria.ru/20220331/gender-1781170589.html

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

bild, в мире, германия