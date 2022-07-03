https://ria.ru/20220703/krizis-1799871266.html

Глава МИД Италии предостерег от опасности правительственного кризиса

Глава МИД Италии предостерег от опасности правительственного кризиса - РИА Новости, 03.07.2022

Глава МИД Италии предостерег от опасности правительственного кризиса

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо предостерег от опасности правительственного кризиса в связи с серьезными разногласиями между партиями,... РИА Новости, 03.07.2022

2022-07-03T09:53

2022-07-03T09:53

2022-07-03T09:53

в мире

луиджи ди майо

движение 5 звезд

италия

нато

россия

джузеппе конте

марио драги

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/05/1771206731_0:0:3085:1735_1920x0_80_0_0_00ef29b097ef5c42e6dfd6ed6faa4792.jpg

РИМ, 3 июл – РИА Новости. Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо предостерег от опасности правительственного кризиса в связи с серьезными разногласиями между партиями, поддерживающими коалиционное правительство Марио Драги."Опасаюсь, что кто-то просто ищет предлога, чтобы устроить инцидент на пути следования. Это было бы очень серьезно, потому что замышлять подобный инцидент, чтобы пойти на досрочные выборы, означает не понимать, что мы находимся перед лицом чрезвычайной ситуации", - заявил политик в интервью, которое в воскресенье опубликовала газета Corriere della Sera.По словам Ди Майо, речь идет о политических силах, которые стремятся "нанести удар и ослабить правительство, когда оно участвует в международных саммитах". Такое поведение он охарактеризовал как безответственное и противоречащее интересам Италии.Это высказывание главы итальянского МИД, вероятно, относятся к ситуации, сложившейся во время недавнего саммита НАТО в Мадриде, откуда Драги был вынужден досрочно уехать в Рим, чтобы урегулировать резко обострившиеся разногласия в правящей коалиции. Прежде всего премьеру необходимо было экстренно уладить свои отношения с лидером "Движения 5 звезд" (Д5З) Джузеппе Конте, который, по информации ряда местных СМИ, может покинуть правящее большинство, в том числе, и в связи с проблемой оказания военной помощи Украине.Глава МИД фактически уклонился от прямого ответа на вопрос о том, выдержит ли правительство Драги голосование по четвертому декрету о поставках новых вооружений Киеву. Он лишь в очередной раз возложил всю ответственность за продолжение конфликта на Россию и заявил, что "Украина имеет право на самозащиту и ее следует поддерживать"."Канал с Москвой остается открытым через наше посольство, которое никогда не прекращало работать. Путь состоит в дипломатическом решении, но перемирие может быть достигнуто только, если российская армия прекратит обстреливать украинских гражданских лиц", - указал он.Разногласия в правительственной коалиции заметно усилились после того, как в начале прошлой недели Ди Майо объявил о том, что выходит из "Движения 5 звезд", которое он возглавлял до января 2020 года. Сделав этот шаг, глава МИД обвинил своих вчерашних товарищей по партии в отступлении от принципов атлантической солидарности. После этого он начал создание собственной политической организации под названием "Вместе за будущее", которое поддержали более 60 парламентариев Д5З.В четверг Драги провел специальную пресс-конференцию в Риме, в ходе которой заверил, что национальному правительству не грозит кризис и подчеркнул, что получил от руководства Д5З заверения в отсутствии намерений покидать правящее большинство.

https://ria.ru/20220703/zapad-1799803148.html

https://ria.ru/20220624/diskriminatsiya-1797777087.html

италия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, луиджи ди майо, движение 5 звезд, италия, нато, россия, джузеппе конте, марио драги