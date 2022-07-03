https://ria.ru/20220703/koronavirus-1799883596.html
В Москве за сутки госпитализировали 67 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 67 человек с COVID-19 - РИА Новости, 03.07.2022
В Москве за сутки госпитализировали 67 человек с COVID-19
В Москве за сутки выявлен 371 новый случай COVID, умерли 13 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T11:24
2022-07-03T11:24
2022-07-03T11:24
распространение коронавируса
москва
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. В Москве за сутки выявлен 371 новый случай COVID, умерли 13 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки 371, 67 человек госпитализировано за сутки, выздоровели 206, 13 человек умерли за сутки", - говорится в сообщении.Также отмечается, что всего с начала пандемии в столице были выявлены 2 778 717 случаев коронавируса, выздоровели 2 587 398 человек, умерли из-за COVID 44 183 человека.
https://ria.ru/20220702/zabolevaemost-1799737051.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Москве за сутки госпитализировали 67 человек с COVID-19
В Москве выявили 371 новый случай заражения коронавирусом