https://ria.ru/20220703/koronavirus-1799883596.html

В Москве за сутки госпитализировали 67 человек с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 67 человек с COVID-19 - РИА Новости, 03.07.2022

В Москве за сутки госпитализировали 67 человек с COVID-19

В Москве за сутки выявлен 371 новый случай COVID, умерли 13 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 03.07.2022

2022-07-03T11:24

2022-07-03T11:24

2022-07-03T11:24

распространение коронавируса

москва

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. В Москве за сутки выявлен 371 новый случай COVID, умерли 13 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки 371, 67 человек госпитализировано за сутки, выздоровели 206, 13 человек умерли за сутки", - говорится в сообщении.Также отмечается, что всего с начала пандемии в столице были выявлены 2 778 717 случаев коронавируса, выздоровели 2 587 398 человек, умерли из-за COVID 44 183 человека.

https://ria.ru/20220702/zabolevaemost-1799737051.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии