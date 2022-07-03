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В России за сутки госпитализировали 510 человек с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 510 человек с COVID-19 - РИА Новости, 03.07.2022
В России за сутки госпитализировали 510 человек с COVID-19
За сутки в РФ госпитализированы 510 человек с COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T11:06
2022-07-03T11:06
2022-07-03T11:06
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
здоровье - общество
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. За сутки в РФ госпитализированы 510 человек с COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Количество госпитализаций за сутки составило 510 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 54%. Увеличение количества госпитализаций произошло в 13 субъектах Российской Федерации. Снижение количества госпитализаций отмечено в 63 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 9 субъектах Российской Федерации", - говорится в сообщении."Выявлено 3 080 новых случаев COVID-19. Умерли за сутки 47 человек. Выздоровело за сутки 2 595 человек, или на 25,6% меньше в сравнении с 2 июля 2022 года", - уточнили в оперштабе.
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирус в россии, здоровье - общество
В России за сутки госпитализировали 510 человек с COVID-19
В России выявили 3080 новых случаев заражения коронавирусом
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости.
За сутки в РФ госпитализированы 510 человек с COVID-19, сообщили
журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Количество госпитализаций за сутки составило 510 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 54%. Увеличение количества госпитализаций произошло в 13 субъектах Российской Федерации. Снижение количества госпитализаций отмечено в 63 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 9 субъектах Российской Федерации", - говорится в сообщении.
"Выявлено 3 080 новых случаев COVID-19. Умерли за сутки 47 человек. Выздоровело за сутки 2 595 человек, или на 25,6% меньше в сравнении с 2 июля 2022 года", - уточнили в оперштабе.