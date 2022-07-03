Рейтинг@Mail.ru
В России за сутки госпитализировали 510 человек с COVID-19 - РИА Новости, 03.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220703/koronavirus-1799881556.html
В России за сутки госпитализировали 510 человек с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 510 человек с COVID-19 - РИА Новости, 03.07.2022
В России за сутки госпитализировали 510 человек с COVID-19
За сутки в РФ госпитализированы 510 человек с COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T11:06
2022-07-03T11:06
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1b/1769840134_0:350:2917:1991_1920x0_80_0_0_28c67f258e68af48078138e495ac4d49.jpg
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. За сутки в РФ госпитализированы 510 человек с COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Количество госпитализаций за сутки составило 510 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 54%. Увеличение количества госпитализаций произошло в 13 субъектах Российской Федерации. Снижение количества госпитализаций отмечено в 63 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 9 субъектах Российской Федерации", - говорится в сообщении."Выявлено 3 080 новых случаев COVID-19. Умерли за сутки 47 человек. Выздоровело за сутки 2 595 человек, или на 25,6% меньше в сравнении с 2 июля 2022 года", - уточнили в оперштабе.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1b/1769840134_79:0:2810:2048_1920x0_80_0_0_c5edd1d8d0db8224cbbe531792c623ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
коронавирус covid-19, коронавирус в россии, здоровье - общество
11:06 03.07.2022
 
В России за сутки госпитализировали 510 человек с COVID-19

В России выявили 3080 новых случаев заражения коронавирусом

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМедицинский работник в реанимационном отделении COVID-госпиталя в Симферопольской клинической больнице №7
Медицинский работник в реанимационном отделении COVID-госпиталя в Симферопольской клинической больнице №7 - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Медицинский работник в реанимационном отделении COVID-госпиталя в Симферопольской клинической больнице №7. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. За сутки в РФ госпитализированы 510 человек с COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Количество госпитализаций за сутки составило 510 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 54%. Увеличение количества госпитализаций произошло в 13 субъектах Российской Федерации. Снижение количества госпитализаций отмечено в 63 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 9 субъектах Российской Федерации", - говорится в сообщении.
"Выявлено 3 080 новых случаев COVID-19. Умерли за сутки 47 человек. Выздоровело за сутки 2 595 человек, или на 25,6% меньше в сравнении с 2 июля 2022 года", - уточнили в оперштабе.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала