https://ria.ru/20220703/koronavirus-1799881556.html

В России за сутки госпитализировали 510 человек с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 510 человек с COVID-19 - РИА Новости, 03.07.2022

В России за сутки госпитализировали 510 человек с COVID-19

За сутки в РФ госпитализированы 510 человек с COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 03.07.2022

2022-07-03T11:06

2022-07-03T11:06

2022-07-03T11:06

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

здоровье - общество

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. За сутки в РФ госпитализированы 510 человек с COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Количество госпитализаций за сутки составило 510 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 54%. Увеличение количества госпитализаций произошло в 13 субъектах Российской Федерации. Снижение количества госпитализаций отмечено в 63 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 9 субъектах Российской Федерации", - говорится в сообщении."Выявлено 3 080 новых случаев COVID-19. Умерли за сутки 47 человек. Выздоровело за сутки 2 595 человек, или на 25,6% меньше в сравнении с 2 июля 2022 года", - уточнили в оперштабе.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

коронавирус covid-19, коронавирус в россии, здоровье - общество