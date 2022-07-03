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После пожара в московской частной клинике госпитализировали трех человек
После пожара в московской частной клинике госпитализировали трех человек - РИА Новости, 03.07.2022
После пожара в московской частной клинике госпитализировали трех человек
Три человека госпитализированы в результате пожара в частной клинике на севере Москвы, где погиб один человек, сообщает столичный СК. РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T02:45
2022-07-03T02:45
2022-07-03T03:04
происшествия
москва
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Три человека госпитализированы в результате пожара в частной клинике на севере Москвы, где погиб один человек, сообщает столичный СК.Пожар на 50 "квадратах" произошел в ночь на воскресенье в административном здании на проезде Черского, 13, корпус 4. По данным столичного главка МЧС, один человек погиб, восемь удалось спасти, возгорание ликвидировано. Столичная прокуратура сообщала, что пожар произошел в частной клинике. На месте работают сотрудники столичных СК и прокуратуры."В результате пожара женщина 1974 года рождения скончалась на месте происшествия, трое мужчин госпитализированы в медицинские учреждения, где им оказывается помощь", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Предварительной причиной пожара называют неосторожное обращение с огнем.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва
02:45 03.07.2022 (обновлено: 03:04 03.07.2022)
После пожара в московской частной клинике госпитализировали трех человек
После пожара в частной клинике на севере Москвы госпитализировали трех человек