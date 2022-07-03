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Cуд в Израиле отменил решение об ограничении въезда украинцев в страну

Cуд в Израиле отменил решение об ограничении въезда украинцев в страну - РИА Новости, 03.07.2022

Cуд в Израиле отменил решение об ограничении въезда украинцев в страну

Израильский Высший Суд Справедливости отменил решение МВД об ограничении въезда граждан Украины в Израиль, сообщает издание "Едиот Ахронот". РИА Новости, 03.07.2022

2022-07-03T16:21

2022-07-03T16:21

2022-07-03T16:21

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ТЕЛЬ-АВИВ, 3 июл - РИА Новости. Израильский Высший Суд Справедливости отменил решение МВД об ограничении въезда граждан Украины в Израиль, сообщает издание "Едиот Ахронот".Как пишет издание, граждане Украины смогут въезжать в Израиль на три месяца без необходимости подавать для этого особое прошение.В марте сообщалось, что для людей из зоны боев на Украине, кто ищет временное убежище в Израиле, действовал временный план, введённый на две недели. Он предусматривал регистрацию на сайте МВД и получение специального разрешения. МИД Израиля отмечает, что практика предварительной регистрации действовала и в пандемию коронавируса даже при наличии соглашений о безвизовом обмене.Ранее министр внутренних дел Айелет Шакед сообщила, что Израиль примет 5 тысяч беженцев с Украины, на первом этапе им будет выдана временная виза на три месяца, а если по истечении их трёхмесячной визы боевые действия на их родине не прекратятся, то им разрешат работать. До начала российской спецоперации на Украине в Израиле находились 20 тысяч украинских граждан, не имеющих гражданства. Их виза автоматически продлевается. Также был отменён залог в 10 тысяч шекелей (более 386 тысяч рублей) за каждого украинского беженца, который должны были вносить принимающие их граждане Израиля.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220702/drony-1799825230.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, владимир путин, израиль, украина, россия, мид израиля‎, вооруженные силы рф