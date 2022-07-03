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В США при аварии на авиашоу погиб водитель реактивного грузовика - РИА Новости, 03.07.2022
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В США при аварии на авиашоу погиб водитель реактивного грузовика
В США при аварии на авиашоу погиб водитель реактивного грузовика - РИА Новости, 03.07.2022
В США при аварии на авиашоу погиб водитель реактивного грузовика
Водитель реактивного грузовика скончался в результате аварии во время авиашоу в городе Батл-Крик в западном штате США Мичигане, сообщает полиция города. РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T05:13
2022-07-03T05:13
в мире
сша
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ВАШИНГТОН, 3 июл – РИА Новости. Водитель реактивного грузовика скончался в результате аварии во время авиашоу в городе Батл-Крик в западном штате США Мичигане, сообщает полиция города.Согласно заявлению правоохранителей в соцсетях, жертвой инцидента стал 40-летний Крис Дарнелл, выступавший в пиротехнической части авиашоу на грузовике Shockwave с реактивным двигателем. Отмечается, что грузовик ехал на скорости 482 километра в час по взлетно-посадочной полосе местного аэропорта, где проходило мероприятие, когда произошла авария.На данный момент полиция, пожарная служба и Федеральное управление гражданской авиации ведут расследование инцидента.
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в мире, сша
05:13 03.07.2022
 
В США при аварии на авиашоу погиб водитель реактивного грузовика

В США при аварии на авиашоу погиб водитель реактивного грузовика Shockwave Крис Дарнелл

© Fotolia / webookemАвтомобиль полиции и пожарная машина
Автомобиль полиции и пожарная машина - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
© Fotolia / webookem
Автомобиль полиции и пожарная машина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 3 июл – РИА Новости. Водитель реактивного грузовика скончался в результате аварии во время авиашоу в городе Батл-Крик в западном штате США Мичигане, сообщает полиция города.
Согласно заявлению правоохранителей в соцсетях, жертвой инцидента стал 40-летний Крис Дарнелл, выступавший в пиротехнической части авиашоу на грузовике Shockwave с реактивным двигателем. Отмечается, что грузовик ехал на скорости 482 километра в час по взлетно-посадочной полосе местного аэропорта, где проходило мероприятие, когда произошла авария.
"Сегодня примерно в 13.10 во время выступления Дарнелла на авиашоу произошла авария, в результате которой он погиб", - говорится в сообщении.
На данный момент полиция, пожарная служба и Федеральное управление гражданской авиации ведут расследование инцидента.
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