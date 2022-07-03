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В США при аварии на авиашоу погиб водитель реактивного грузовика

В США при аварии на авиашоу погиб водитель реактивного грузовика - РИА Новости, 03.07.2022

В США при аварии на авиашоу погиб водитель реактивного грузовика

Водитель реактивного грузовика скончался в результате аварии во время авиашоу в городе Батл-Крик в западном штате США Мичигане, сообщает полиция города. РИА Новости, 03.07.2022

2022-07-03T05:13

2022-07-03T05:13

2022-07-03T05:13

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ВАШИНГТОН, 3 июл – РИА Новости. Водитель реактивного грузовика скончался в результате аварии во время авиашоу в городе Батл-Крик в западном штате США Мичигане, сообщает полиция города.Согласно заявлению правоохранителей в соцсетях, жертвой инцидента стал 40-летний Крис Дарнелл, выступавший в пиротехнической части авиашоу на грузовике Shockwave с реактивным двигателем. Отмечается, что грузовик ехал на скорости 482 километра в час по взлетно-посадочной полосе местного аэропорта, где проходило мероприятие, когда произошла авария.На данный момент полиция, пожарная служба и Федеральное управление гражданской авиации ведут расследование инцидента.

https://ria.ru/20220318/avariya-1778763587.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша