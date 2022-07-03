В Греции заявили о вмешательстве Эрдогана во внутренние дела страны
Греческие политики заявили о вмешательстве Эрдогана во внутренние дела страны
Афины. Архивное фото
АФИНЫ, 3 июл - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган своими заявлениями в вмешивается во внутренние дела Греции, заявили греческие политики.
Накануне Эрдоган выразил надежду, что "греческий народ демократическим путем даст послание и урок своим правителям, которые гонятся за авантюрами, несущими катастрофический конец греческому народу".
Чиновники правительства говорят об "очевидном вмешательстве во внутренние дела страны", а неофициально отмечают, что Эрдоган таким образом выразил поддержку лидеру оппозиционной партии СИРИЗА Алексису Ципрасу.
"Совершенно очевидно, что постоянное усиление нашей страны на всех фронтах, в экономике, в дипломатии, в наших возможностях сдерживания вызывает у господина Эрдогана крайний дискомфорт. И это заставляет его переходить все рамки. Теперь он предпринял попытку грубого вмешательства во внутренние дела нашей страны. Вполне естественно, что господину Эрдогану не нравится правительство, добивающееся успеха для родины", - сказал официальный представитель правительства Яннис Иконому телеканалу Skai.
По его словам, Эрдогана раздражает премьер-министр, поднявший международное представительство страны на новый уровень и "которому аплодировал весь конгресс США и которого приветствовал американский президент в Белом доме".
"Греческое общество обладает как зрелостью, так и историческими знаниями, чтобы закрыть уши для такого рода невероятных вызовов. Все, чего добилась страна, все, что так раздражает господина Эрдогана, - это заслуга продуманной, трезвой, осмысленной и эффективной политики. Это успех (премьер-министра Кириакоса) Мицотакиса, это успех правительства", - сказал Иконому.
С аналогичным заявлением выступил первый заместитель министра иностранных дел Милтиадис Варвициотис. "Мы не окажем услуги господину Эрдогану. Греки сами решат, кого они хотят в свои правители, и я верю, что они снова проголосуют за премьер-министра Кириакоса Мицотакиса", - сказал Варвициотис в интервью телеканалу Skai.
В оппозиционной партии СИРИЗА назвали заявления президента Турции неприемлемыми, а "Новую демократию" обвинили в попытке использовать их в своих партийных интересах.
"Греческий народ ни от кого не принимает указаний относительно своего демократического выбора. Любая попытка вмешательства Турцию во внутренние дела Греции должна быть полностью осуждена всеми и без каких-либо умыслов, связанных с внутриполитическим спором. "Новая демократия", пытаясь использовать в своих узкопартийных интересах неприемлемые заявления президента Турции, превращает его в фактор внутренней политики страны. Это опасно", - заявил бывший министр иностранных дел Греции, глава отдела внешнеэкономической политики СИРИЗА Йоргос Катрунгалос.
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