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В Греции заявили о вмешательстве Эрдогана во внутренние дела страны - РИА Новости, 03.07.2022
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В Греции заявили о вмешательстве Эрдогана во внутренние дела страны
В Греции заявили о вмешательстве Эрдогана во внутренние дела страны - РИА Новости, 03.07.2022
В Греции заявили о вмешательстве Эрдогана во внутренние дела страны
Президент Турции Тайип Эрдоган своими заявлениями в вмешивается во внутренние дела Греции, заявили греческие политики. РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T15:47
2022-07-03T15:47
в мире
алексис ципрас
кириакос мицотакис
йоргос катрунгалос
турция
греция
сириза
конгресс сша
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АФИНЫ, 3 июл - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган своими заявлениями в вмешивается во внутренние дела Греции, заявили греческие политики.Накануне Эрдоган выразил надежду, что "греческий народ демократическим путем даст послание и урок своим правителям, которые гонятся за авантюрами, несущими катастрофический конец греческому народу".Чиновники правительства говорят об "очевидном вмешательстве во внутренние дела страны", а неофициально отмечают, что Эрдоган таким образом выразил поддержку лидеру оппозиционной партии СИРИЗА Алексису Ципрасу."Совершенно очевидно, что постоянное усиление нашей страны на всех фронтах, в экономике, в дипломатии, в наших возможностях сдерживания вызывает у господина Эрдогана крайний дискомфорт. И это заставляет его переходить все рамки. Теперь он предпринял попытку грубого вмешательства во внутренние дела нашей страны. Вполне естественно, что господину Эрдогану не нравится правительство, добивающееся успеха для родины", - сказал официальный представитель правительства Яннис Иконому телеканалу Skai.По его словам, Эрдогана раздражает премьер-министр, поднявший международное представительство страны на новый уровень и "которому аплодировал весь конгресс США и которого приветствовал американский президент в Белом доме"."Греческое общество обладает как зрелостью, так и историческими знаниями, чтобы закрыть уши для такого рода невероятных вызовов. Все, чего добилась страна, все, что так раздражает господина Эрдогана, - это заслуга продуманной, трезвой, осмысленной и эффективной политики. Это успех (премьер-министра Кириакоса) Мицотакиса, это успех правительства", - сказал Иконому.С аналогичным заявлением выступил первый заместитель министра иностранных дел Милтиадис Варвициотис. "Мы не окажем услуги господину Эрдогану. Греки сами решат, кого они хотят в свои правители, и я верю, что они снова проголосуют за премьер-министра Кириакоса Мицотакиса", - сказал Варвициотис в интервью телеканалу Skai.В оппозиционной партии СИРИЗА назвали заявления президента Турции неприемлемыми, а "Новую демократию" обвинили в попытке использовать их в своих партийных интересах."Греческий народ ни от кого не принимает указаний относительно своего демократического выбора. Любая попытка вмешательства Турцию во внутренние дела Греции должна быть полностью осуждена всеми и без каких-либо умыслов, связанных с внутриполитическим спором. "Новая демократия", пытаясь использовать в своих узкопартийных интересах неприемлемые заявления президента Турции, превращает его в фактор внутренней политики страны. Это опасно", - заявил бывший министр иностранных дел Греции, глава отдела внешнеэкономической политики СИРИЗА Йоргос Катрунгалос.
https://ria.ru/20220701/erdogan-1799570234.html
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в мире, алексис ципрас, кириакос мицотакис, йоргос катрунгалос, турция, греция, сириза, конгресс сша
15:47 03.07.2022
 
В Греции заявили о вмешательстве Эрдогана во внутренние дела страны

Греческие политики заявили о вмешательстве Эрдогана во внутренние дела страны

© РИА Новости / Костис Нтантамис / Перейти в фотобанкАфины
Афины - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
© РИА Новости / Костис Нтантамис
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АФИНЫ, 3 июл - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган своими заявлениями в вмешивается во внутренние дела Греции, заявили греческие политики.
Накануне Эрдоган выразил надежду, что "греческий народ демократическим путем даст послание и урок своим правителям, которые гонятся за авантюрами, несущими катастрофический конец греческому народу".
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Чиновники правительства говорят об "очевидном вмешательстве во внутренние дела страны", а неофициально отмечают, что Эрдоган таким образом выразил поддержку лидеру оппозиционной партии СИРИЗА Алексису Ципрасу.
"Совершенно очевидно, что постоянное усиление нашей страны на всех фронтах, в экономике, в дипломатии, в наших возможностях сдерживания вызывает у господина Эрдогана крайний дискомфорт. И это заставляет его переходить все рамки. Теперь он предпринял попытку грубого вмешательства во внутренние дела нашей страны. Вполне естественно, что господину Эрдогану не нравится правительство, добивающееся успеха для родины", - сказал официальный представитель правительства Яннис Иконому телеканалу Skai.
По его словам, Эрдогана раздражает премьер-министр, поднявший международное представительство страны на новый уровень и "которому аплодировал весь конгресс США и которого приветствовал американский президент в Белом доме".
"Греческое общество обладает как зрелостью, так и историческими знаниями, чтобы закрыть уши для такого рода невероятных вызовов. Все, чего добилась страна, все, что так раздражает господина Эрдогана, - это заслуга продуманной, трезвой, осмысленной и эффективной политики. Это успех (премьер-министра Кириакоса) Мицотакиса, это успех правительства", - сказал Иконому.
С аналогичным заявлением выступил первый заместитель министра иностранных дел Милтиадис Варвициотис. "Мы не окажем услуги господину Эрдогану. Греки сами решат, кого они хотят в свои правители, и я верю, что они снова проголосуют за премьер-министра Кириакоса Мицотакиса", - сказал Варвициотис в интервью телеканалу Skai.
В оппозиционной партии СИРИЗА назвали заявления президента Турции неприемлемыми, а "Новую демократию" обвинили в попытке использовать их в своих партийных интересах.
"Греческий народ ни от кого не принимает указаний относительно своего демократического выбора. Любая попытка вмешательства Турцию во внутренние дела Греции должна быть полностью осуждена всеми и без каких-либо умыслов, связанных с внутриполитическим спором. "Новая демократия", пытаясь использовать в своих узкопартийных интересах неприемлемые заявления президента Турции, превращает его в фактор внутренней политики страны. Это опасно", - заявил бывший министр иностранных дел Греции, глава отдела внешнеэкономической политики СИРИЗА Йоргос Катрунгалос.
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В миреАлексис ЦипрасКириакос МицотакисЙоргос КатрунгалосТурцияГрецияСИРИЗАКонгресс США
 
 
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