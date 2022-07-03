https://ria.ru/20220703/golosovanie-1799968868.html

Более ста тысяч москвичей проголосовали за место для площади ЛНР

Более ста тысяч москвичей проголосовали за место для площади ЛНР - РИА Новости, 03.07.2022

Более ста тысяч москвичей проголосовали за место для площади ЛНР

Более 100 тысяч москвичей проголосовали за место для площади Луганской Народной республики, лидирует территория вблизи посольства Великобритании, сообщается на... РИА Новости, 03.07.2022

2022-07-03T21:58

2022-07-03T21:58

2022-07-03T21:58

великобритания

новый арбат

германия

городское хозяйство москвы

москва

активный гражданин

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Более 100 тысяч москвичей проголосовали за место для площади Луганской Народной республики, лидирует территория вблизи посольства Великобритании, сообщается на сайте "Активный гражданин".Голосование о том, какой территории необходимо присвоить название "Площадь Луганской Народной Республики", стартовало в пятницу в проекте "Активный гражданин", москвичи могут выбрать из вариантов Территория вдоль Смоленской набережной между Проточным переулком и съездом на улицу Новый Арбат (вблизи посольства Великобритании), Территория вдоль улицы Академика Пилюгина между Ленинским проспектом и Воронцовским парком (вблизи консульства Германии) или Территория вдоль Большого Ржевского переулка вблизи примыкания улицы Малая Молчановка (между посольствами Литвы и Бельгии)."Всего проголосовало граждан: 101129 Распределение ответов: 58% - территория вдоль Смоленской набережной между Проточным переулком и съездом на улицу Новый Арбат (вблизи посольства Великобритании), 10% - территория вдоль улицы Академика Пилюгина между Ленинским проспектом и Воронцовским парком (вблизи консульства Германии), 14% - территория вдоль Большого Ржевского переулка вблизи примыкания улицы Малая Молчановка (между посольствами Литвы и Бельгии), 18% - это должны решать специалисты", - сообщается на странице голосования.Ранее жители столицы выбрали название для площади у посольства США на портале "Активный гражданин", наибольшее количество голосов набрал вариант "Площадь Донецкой Народной Республики".

https://ria.ru/20220622/ploschad-1797306379.html

великобритания

новый арбат

германия

москва

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великобритания, новый арбат, германия, городское хозяйство москвы, москва, активный гражданин