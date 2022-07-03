Более ста тысяч москвичей проголосовали за место для площади ЛНР
Более ста тысяч москвичей проголосовали за место для площади Луганской Народной республики
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПосольство Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Москве
Посольство Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Более 100 тысяч москвичей проголосовали за место для площади Луганской Народной республики, лидирует территория вблизи посольства Великобритании, сообщается на сайте "Активный гражданин".
Голосование о том, какой территории необходимо присвоить название "Площадь Луганской Народной Республики", стартовало в пятницу в проекте "Активный гражданин", москвичи могут выбрать из вариантов Территория вдоль Смоленской набережной между Проточным переулком и съездом на улицу Новый Арбат (вблизи посольства Великобритании), Территория вдоль улицы Академика Пилюгина между Ленинским проспектом и Воронцовским парком (вблизи консульства Германии) или Территория вдоль Большого Ржевского переулка вблизи примыкания улицы Малая Молчановка (между посольствами Литвы и Бельгии).
"Всего проголосовало граждан: 101129 Распределение ответов: 58% - территория вдоль Смоленской набережной между Проточным переулком и съездом на улицу Новый Арбат (вблизи посольства Великобритании), 10% - территория вдоль улицы Академика Пилюгина между Ленинским проспектом и Воронцовским парком (вблизи консульства Германии), 14% - территория вдоль Большого Ржевского переулка вблизи примыкания улицы Малая Молчановка (между посольствами Литвы и Бельгии), 18% - это должны решать специалисты", - сообщается на странице голосования.
Ранее жители столицы выбрали название для площади у посольства США на портале "Активный гражданин", наибольшее количество голосов набрал вариант "Площадь Донецкой Народной Республики".
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