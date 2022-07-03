https://ria.ru/20220703/festival-1799921865.html

В Самарской области завершился 49-й Грушинский фестиваль

В Самарской области завершился 49-й Грушинский фестиваль - РИА Новости, 03.07.2022

В Самарской области завершился 49-й Грушинский фестиваль

Более 50 тысяч человек посетили в этом году фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина в Самарской области, который впервые с начала пандемии коронавируса... РИА Новости, 03.07.2022

2022-07-03T15:17

2022-07-03T15:17

2022-07-03T17:24

дмитрий азаров

никита высоцкий

владимир высоцкий (адмирал)

самарская область

россия

куйбышев

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САМАРА, 3 июл - РИА Новости. Более 50 тысяч человек посетили в этом году фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина в Самарской области, который впервые с начала пандемии коронавируса прошел в традиционном формате, сообщила пресс-служба правительства региона.По данным пресс-службы, на Мастрюковских озерах состоялся заключительный гала-концерт 49-го Грушинского фестиваля, который после долгого перерыва из-за коронавирусной инфекции прошел на фестивальной поляне в очном формате и объединил любителей бардовской песни всех поколений. Со ссылкой на данные организаторов уточняется, что в этом году на фестиваль приехали более 50 тысяч человек из разных городов России и стран зарубежья."Я соскучился по Грушинскому фестивалю. Но видно, что соскучился не только я. Судя по количеству людей, которые в этом году приехали, можно сказать, что побит рекорд за последние 10 лет. Но статистика не главное. Главное, что люди приехали сюда, что фестиваль востребован и актуален. Это грандиозное событие, фестиваль фестивалей авторской песни... И я очень рад тому, что на эту сцену вместе с признанными метрами авторской песни выходят молодые и совсем юные исполнители. Выходят мальчишки и девчонки с гитарой, и именно они - залог того, что Грушинскому фестивалю быть", - цитирует слова губернатора области Дмитрия Азарова пресс-служба.Он отметил, что уже в следующем году пройдет юбилейный 50-й фестиваль авторской песни, а подготовка к нему начнется в ближайшее время.В этом году на фестивальной поляне работали 10 концертных площадок: "Главная сцена", "Многоголосье", "Чайхана", "Междуречье", "Кольский бугорок", "Детская поющая республика", "Время колокольчиков", "Квартира" и "Пилигримы". Вечером в пятницу открылась новая сцена - "У Грушинского костра", в числе ее первых гостей известные барды и авторы-исполнители Галина Хомчик, Вадим Мищук, Вадим Егоров и Анатолий Головин.Отмечается, что одним из главных гостей фестиваля стал Никита Высоцкий. Он во время мероприятия подписал с руководителем государственного автономного учреждения региона "Самара Арена" Виталием Ивановым соглашение о присвоении самарскому Дворцу спорта имени его отца - Владимира Высоцкого, у которого 55 лет назад первый большой концерт состоялся именно в этом дворце."Это величайший поэт, очень талантливый артист. Наследие Владимира Семеновича и сегодня дорого сердцу жителей Самарской области. Мы гордимся тем, что первый большой концерт Владимира Семеновича прошел в Куйбышеве, во Дворце спорта, который стоял на месте нового. Мне кажется, это связь поколений и времен, сохранение наследия. Я рад, что у нашего роскошного, современного Дворца спорта гордое имя великого поэта Владимира Семеновича Высоцкого", - отметил Азаров.Фестиваль авторской песни проводится в Самарской области более 50 лет в начале июля в память о студенте и барде Валерии Грушине, который погиб, спасая тонувших детей. Из-за ситуации с коронавирусом мероприятие в 2020 году прошло в онлайн-формате, а в 2021 году - в формате городских концертов.

https://ria.ru/20211209/festival-1762995204.html

https://ria.ru/20220624/khabarovsk-1797740227.html

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Наталья Макарова

дмитрий азаров, никита высоцкий, владимир высоцкий (адмирал), самарская область, россия, куйбышев