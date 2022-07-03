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Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 03.07.2022
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район города Донецка, выпустив шесть снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой народной... РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T15:02
2022-07-03T15:02
2022-07-03T15:02
специальная военная операция на украине
в мире
куйбышевский район
донецк (днр)
украина
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ДОНЕЦК, 3 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский район города Донецка, выпустив шесть снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.10 (совпадает с мск) - населенный пункт Авдеевка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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куйбышевский район
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, куйбышевский район, донецк (днр), украина
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Куйбышевскому району Донецка шесть снарядов