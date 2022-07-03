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Турчак открыл Центр юридической помощи ЕР в Донецке - РИА Новости, 03.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220703/donetsk-1799904783.html
Турчак открыл Центр юридической помощи ЕР в Донецке
Турчак открыл Центр юридической помощи ЕР в Донецке - РИА Новости, 03.07.2022
Турчак открыл Центр юридической помощи ЕР в Донецке
Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак открыл Центр юридической помощи ЕР в Донецке, учреждение будет работать по принципу общественной приемной,... РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T13:32
2022-07-03T13:32
специальная военная операция на украине
общество
андрей турчак
донецк (днр)
москва
россия
единая россия
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак открыл Центр юридической помощи ЕР в Донецке, учреждение будет работать по принципу общественной приемной, сообщили в пресс-службе "Единой России"."Андрей Турчак открыл Центр юридической помощи "Единой России" в Донецке. Он будет работать по принципу общественной приемной партии", - сказано в сообщении.Отмечается, что консультировать жителей будут юристы-добровольцы, поддержку которым окажут специалисты Центральной приемной "Единой России" в Москве."Сюда смогут обращаться люди по разным вопросам – от восстановления документов до оформления соцвыплат. В том числе онлайн. В самое ближайшее время интегрируем базу обращений с информационно-аналитической системой, с которой работаем в России, и будем отслеживать каждое обращение. Деятельность юрцентров позволит нам более предметно работать и над гармонизацией законодательства. Наша главная задача – скорейшее возвращение Донбасса к мирной жизни, во всех смыслах этого слова", - приводят в сообщении слова Турчака.
https://ria.ru/20220703/donbass-1799883446.html
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общество, андрей турчак, донецк (днр), москва, россия, единая россия
13:32 03.07.2022
 
Турчак открыл Центр юридической помощи ЕР в Донецке

Секретарь Генсовета ЕР Турчак открыл Центр юридической помощи ЕР в Донецке

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБаннер с надписью "Мы – русский Донбасс!" на здании в Донецке
Баннер с надписью Мы – русский Донбасс! на здании в Донецке - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Баннер с надписью "Мы – русский Донбасс!" на здании в Донецке. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак открыл Центр юридической помощи ЕР в Донецке, учреждение будет работать по принципу общественной приемной, сообщили в пресс-службе "Единой России".
"Андрей Турчак открыл Центр юридической помощи "Единой России" в Донецке. Он будет работать по принципу общественной приемной партии", - сказано в сообщении.
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Отмечается, что консультировать жителей будут юристы-добровольцы, поддержку которым окажут специалисты Центральной приемной "Единой России" в Москве.
"Сюда смогут обращаться люди по разным вопросам – от восстановления документов до оформления соцвыплат. В том числе онлайн. В самое ближайшее время интегрируем базу обращений с информационно-аналитической системой, с которой работаем в России, и будем отслеживать каждое обращение. Деятельность юрцентров позволит нам более предметно работать и над гармонизацией законодательства. Наша главная задача – скорейшее возвращение Донбасса к мирной жизни, во всех смыслах этого слова", - приводят в сообщении слова Турчака.
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