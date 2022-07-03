https://ria.ru/20220703/donetsk-1799904783.html

Турчак открыл Центр юридической помощи ЕР в Донецке

Турчак открыл Центр юридической помощи ЕР в Донецке - РИА Новости, 03.07.2022

Турчак открыл Центр юридической помощи ЕР в Донецке

Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак открыл Центр юридической помощи ЕР в Донецке, учреждение будет работать по принципу общественной приемной,... РИА Новости, 03.07.2022

2022-07-03T13:32

2022-07-03T13:32

2022-07-03T13:32

специальная военная операция на украине

общество

андрей турчак

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единая россия

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак открыл Центр юридической помощи ЕР в Донецке, учреждение будет работать по принципу общественной приемной, сообщили в пресс-службе "Единой России"."Андрей Турчак открыл Центр юридической помощи "Единой России" в Донецке. Он будет работать по принципу общественной приемной партии", - сказано в сообщении.Отмечается, что консультировать жителей будут юристы-добровольцы, поддержку которым окажут специалисты Центральной приемной "Единой России" в Москве."Сюда смогут обращаться люди по разным вопросам – от восстановления документов до оформления соцвыплат. В том числе онлайн. В самое ближайшее время интегрируем базу обращений с информационно-аналитической системой, с которой работаем в России, и будем отслеживать каждое обращение. Деятельность юрцентров позволит нам более предметно работать и над гармонизацией законодательства. Наша главная задача – скорейшее возвращение Донбасса к мирной жизни, во всех смыслах этого слова", - приводят в сообщении слова Турчака.

https://ria.ru/20220703/donbass-1799883446.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, андрей турчак, донецк (днр), москва, россия, единая россия