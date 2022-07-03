Турчак открыл Центр юридической помощи ЕР в Донецке
Секретарь Генсовета ЕР Турчак открыл Центр юридической помощи ЕР в Донецке
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБаннер с надписью "Мы – русский Донбасс!" на здании в Донецке
Баннер с надписью "Мы – русский Донбасс!" на здании в Донецке. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак открыл Центр юридической помощи ЕР в Донецке, учреждение будет работать по принципу общественной приемной, сообщили в пресс-службе "Единой России".
"Андрей Турчак открыл Центр юридической помощи "Единой России" в Донецке. Он будет работать по принципу общественной приемной партии", - сказано в сообщении.
Отмечается, что консультировать жителей будут юристы-добровольцы, поддержку которым окажут специалисты Центральной приемной "Единой России" в Москве.
"Сюда смогут обращаться люди по разным вопросам – от восстановления документов до оформления соцвыплат. В том числе онлайн. В самое ближайшее время интегрируем базу обращений с информационно-аналитической системой, с которой работаем в России, и будем отслеживать каждое обращение. Деятельность юрцентров позволит нам более предметно работать и над гармонизацией законодательства. Наша главная задача – скорейшее возвращение Донбасса к мирной жизни, во всех смыслах этого слова", - приводят в сообщении слова Турчака.