https://ria.ru/20220703/donbass-1799897623.html

Украинские войска обстреляли Александровку

Украинские войска обстреляли Александровку - РИА Новости, 03.07.2022

Украинские войска обстреляли Александровку

Украинские войска в воскресенье обстреляли населенный пункт Александровка в Донецкой Народной Республике, выпустив шесть мин калибром 120 миллиметров, сообщает... РИА Новости, 03.07.2022

2022-07-03T12:46

2022-07-03T12:46

2022-07-03T12:46

специальная военная операция на украине

в мире

украина

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ДОНЕЦК, 3 июл - РИА Новости. Украинские войска в воскресенье обстреляли населенный пункт Александровка в Донецкой Народной Республике, выпустив шесть мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 11.30 - населенный пункт Марьинка - населенный пункт Александровка: выпущено шесть мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.

https://ria.ru/20220703/novobakhmutovka-1799895801.html

украина

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина