https://ria.ru/20220703/donbass-1799883944.html
При обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ пострадали два человека
При обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ пострадали два человека - РИА Новости, 03.07.2022
При обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ пострадали два человека
Два человека получили ранения при обстреле украинскими войсками Ясиноватой, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики. РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T11:26
2022-07-03T11:26
2022-07-03T11:26
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ясиноватая
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 3 июл - РИА Новости. Два человека получили ранения при обстреле украинскими войсками Ясиноватой, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) в Ясиноватой ранены два человека", - говорится в заявлении штаба в Telegram-канале.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что украинские войска четыре раза обстреливали Ясиноватую, выпустив 15 снарядов калибром 122 миллиметра.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
https://ria.ru/20220703/obstrel-1799882840.html
https://ria.ru/20220703/donbass-1799864004.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, украина
При обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ пострадали два человека
В ДНР заявили, что при обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ пострадали два человека