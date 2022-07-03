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При обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ пострадали два человека - РИА Новости, 03.07.2022
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При обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ пострадали два человека
При обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ пострадали два человека - РИА Новости, 03.07.2022
При обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ пострадали два человека
Два человека получили ранения при обстреле украинскими войсками Ясиноватой, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики. РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T11:26
2022-07-03T11:26
в мире
ясиноватая
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 3 июл - РИА Новости. Два человека получили ранения при обстреле украинскими войсками Ясиноватой, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) в Ясиноватой ранены два человека", - говорится в заявлении штаба в Telegram-канале.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что украинские войска четыре раза обстреливали Ясиноватую, выпустив 15 снарядов калибром 122 миллиметра.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
https://ria.ru/20220703/obstrel-1799882840.html
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ясиноватая
донецкая народная республика
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в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, украина
11:26 03.07.2022
 
При обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ пострадали два человека

В ДНР заявили, что при обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ пострадали два человека

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкДом, обстрелянный из РСЗО "Град" ВСУ, в Ясиноватой
Дом, обстрелянный из РСЗО Град ВСУ, в Ясиноватой - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Дом, обстрелянный из РСЗО "Град" ВСУ, в Ясиноватой. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 3 июл - РИА Новости. Два человека получили ранения при обстреле украинскими войсками Ясиноватой, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
"В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) в Ясиноватой ранены два человека", - говорится в заявлении штаба в Telegram-канале.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
11:17Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Кременец
Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что украинские войска четыре раза обстреливали Ясиноватую, выпустив 15 снарядов калибром 122 миллиметра.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
Последствия обстрела в Донецке - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
08:37Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР
 
В миреЯсиноватаяДонецкая Народная РеспубликаУкраина
 
 
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