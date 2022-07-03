https://ria.ru/20220703/donbass-1799883944.html

При обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ пострадали два человека

При обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ пострадали два человека - РИА Новости, 03.07.2022

При обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ пострадали два человека

Два человека получили ранения при обстреле украинскими войсками Ясиноватой, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики. РИА Новости, 03.07.2022

2022-07-03T11:26

2022-07-03T11:26

2022-07-03T11:26

в мире

ясиноватая

донецкая народная республика

украина

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ДОНЕЦК, 3 июл - РИА Новости. Два человека получили ранения при обстреле украинскими войсками Ясиноватой, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) в Ясиноватой ранены два человека", - говорится в заявлении штаба в Telegram-канале.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что украинские войска четыре раза обстреливали Ясиноватую, выпустив 15 снарядов калибром 122 миллиметра.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.

https://ria.ru/20220703/obstrel-1799882840.html

https://ria.ru/20220703/donbass-1799864004.html

ясиноватая

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, украина