https://ria.ru/20220703/donbass-1799883446.html

В ДНР откроют дополнительные пункты выдачи российских паспортов

В ДНР откроют дополнительные пункты выдачи российских паспортов - РИА Новости, 03.07.2022

В ДНР откроют дополнительные пункты выдачи российских паспортов

Дополнительные пункты выдачи российских паспортов откроются в Донецкой Народной Республике в ближайшее время, сообщил секретарь Генсовета партии "Единая Россия" РИА Новости, 03.07.2022

2022-07-03T11:22

2022-07-03T11:22

2022-07-03T12:26

донецкая народная республика

единая россия

госдума рф

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Дополнительные пункты выдачи российских паспортов откроются в Донецкой Народной Республике в ближайшее время, сообщил секретарь Генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак."В ближайшее время в ДНР откроются дополнительные пункты выдачи паспортов РФ", - сказал Турчак во время церемонии вручения паспортов в Донецке вместе с главой республики Денисом Пушилиным и депутатом Госдумы Дмитрием Саблиным.Он отметил, что гражданство России уже получили полмиллиона жителей ДНР. Открытие новых пунктов выдачи паспортов поможет ускорить выдачу этих документов жителям Донбасса с недавно освобожденных территорий."Любой житель ДНР может так же, как любой другой житель региона Российской Федерации, получить паспорт, никуда не выезжая", - добавил секретарь Генсовета партии.В настоящее время, добавил Турчак, в Донецке работают уже два пункта выдачи российских паспортов.

https://ria.ru/20211205/pasport-1762255740.html

https://ria.ru/20210407/dnr-1727220827.html

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, единая россия, госдума рф, россия, донбасс, в мире