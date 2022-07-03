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В ДНР откроют дополнительные пункты выдачи российских паспортов - РИА Новости, 03.07.2022
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В ДНР откроют дополнительные пункты выдачи российских паспортов
В ДНР откроют дополнительные пункты выдачи российских паспортов - РИА Новости, 03.07.2022
В ДНР откроют дополнительные пункты выдачи российских паспортов
Дополнительные пункты выдачи российских паспортов откроются в Донецкой Народной Республике в ближайшее время, сообщил секретарь Генсовета партии "Единая Россия" РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T11:22
2022-07-03T12:26
донецкая народная республика
единая россия
госдума рф
россия
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Дополнительные пункты выдачи российских паспортов откроются в Донецкой Народной Республике в ближайшее время, сообщил секретарь Генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак."В ближайшее время в ДНР откроются дополнительные пункты выдачи паспортов РФ", - сказал Турчак во время церемонии вручения паспортов в Донецке вместе с главой республики Денисом Пушилиным и депутатом Госдумы Дмитрием Саблиным.Он отметил, что гражданство России уже получили полмиллиона жителей ДНР. Открытие новых пунктов выдачи паспортов поможет ускорить выдачу этих документов жителям Донбасса с недавно освобожденных территорий."Любой житель ДНР может так же, как любой другой житель региона Российской Федерации, получить паспорт, никуда не выезжая", - добавил секретарь Генсовета партии.В настоящее время, добавил Турчак, в Донецке работают уже два пункта выдачи российских паспортов.
https://ria.ru/20211205/pasport-1762255740.html
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донецкая народная республика, единая россия, госдума рф, россия, донбасс, в мире
11:22 03.07.2022 (обновлено: 12:26 03.07.2022)
 
В ДНР откроют дополнительные пункты выдачи российских паспортов

Секретарь Генсовета ЕР: в ДНР откроют дополнительные пункты выдачи российских паспортов

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкВыдача российских паспортов жителям ДНР
Выдача российских паспортов жителям ДНР - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Выдача российских паспортов жителям ДНР. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Дополнительные пункты выдачи российских паспортов откроются в Донецкой Народной Республике в ближайшее время, сообщил секретарь Генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак.
"В ближайшее время в ДНР откроются дополнительные пункты выдачи паспортов РФ", - сказал Турчак во время церемонии вручения паспортов в Донецке вместе с главой республики Денисом Пушилиным и депутатом Госдумы Дмитрием Саблиным.
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Он отметил, что гражданство России уже получили полмиллиона жителей ДНР. Открытие новых пунктов выдачи паспортов поможет ускорить выдачу этих документов жителям Донбасса с недавно освобожденных территорий.
"Любой житель ДНР может так же, как любой другой житель региона Российской Федерации, получить паспорт, никуда не выезжая", - добавил секретарь Генсовета партии.
В настоящее время, добавил Турчак, в Донецке работают уже два пункта выдачи российских паспортов.
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