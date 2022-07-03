https://ria.ru/20220703/doma-1799857317.html

После серии хлопков в Белгороде повреждены 39 частных домов

После серии хлопков в Белгороде повреждены 39 частных домов - РИА Новости, 03.07.2022

После серии хлопков в Белгороде повреждены 39 частных домов

Не менее 39 частных жилых домов по улицам Маяковского, Попова, Павлова в Белгороде разрушено частично, из них пять - полностью, еще повреждены 11... РИА Новости, 03.07.2022

2022-07-03T06:24

2022-07-03T06:24

2022-07-03T09:33

происшествия

белгород

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Не менее 39 частных жилых домов по улицам Маяковского, Попова, Павлова в Белгороде разрушено частично, из них пять - полностью, еще повреждены 11 многоквартирных домов, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Ранее Гладков сообщил, что в Белгороде была серия громких звуков, горел частный дом на улице Маяковского, 23, пострадали три человека. Позднее он сообщил, что погибли трое, еще четверо, включая ребенка, пострадали. Глава региона также сообщал, что причины произошедшего выясняются, предположительно, сработала ПВО. Как передавал корреспондент РИА Новости, на соседних улицах Попова и Маяковского в многоквартирных и частных домах повреждены окна, некоторые автомобили повреждены."Предварительная информация на данную минуту: есть частичные разрушения 11 многоквартирных домов по улицам Маяковского, Мичурина, Чумичова, Попова и Павлова. А также не менее 39 частных жилых домов по улицам Маяковского, Попова, Павлова разрушено частично, из них пять - полностью", - заявил он в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220703/pozhar-1799855405.html

белгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, белгород