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После серии хлопков в Белгороде повреждены 39 частных домов - РИА Новости, 03.07.2022
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После серии хлопков в Белгороде повреждены 39 частных домов
После серии хлопков в Белгороде повреждены 39 частных домов - РИА Новости, 03.07.2022
После серии хлопков в Белгороде повреждены 39 частных домов
Не менее 39 частных жилых домов по улицам Маяковского, Попова, Павлова в Белгороде разрушено частично, из них пять - полностью, еще повреждены 11... РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T06:24
2022-07-03T09:33
происшествия
белгород
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Не менее 39 частных жилых домов по улицам Маяковского, Попова, Павлова в Белгороде разрушено частично, из них пять - полностью, еще повреждены 11 многоквартирных домов, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Ранее Гладков сообщил, что в Белгороде была серия громких звуков, горел частный дом на улице Маяковского, 23, пострадали три человека. Позднее он сообщил, что погибли трое, еще четверо, включая ребенка, пострадали. Глава региона также сообщал, что причины произошедшего выясняются, предположительно, сработала ПВО. Как передавал корреспондент РИА Новости, на соседних улицах Попова и Маяковского в многоквартирных и частных домах повреждены окна, некоторые автомобили повреждены."Предварительная информация на данную минуту: есть частичные разрушения 11 многоквартирных домов по улицам Маяковского, Мичурина, Чумичова, Попова и Павлова. А также не менее 39 частных жилых домов по улицам Маяковского, Попова, Павлова разрушено частично, из них пять - полностью", - заявил он в своем Telegram-канале.
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происшествия, белгород
06:24 03.07.2022 (обновлено: 09:33 03.07.2022)
 
После серии хлопков в Белгороде повреждены 39 частных домов

Губернатор Гладков заявил, что после серии хлопков в Белгороде повреждены 39 частных домов

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области / Перейти в фотобанкРазрушенный жилой дом в Белгороде
Разрушенный жилой дом в Белгороде - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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Разрушенный жилой дом в Белгороде
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Не менее 39 частных жилых домов по улицам Маяковского, Попова, Павлова в Белгороде разрушено частично, из них пять - полностью, еще повреждены 11 многоквартирных домов, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Ранее Гладков сообщил, что в Белгороде была серия громких звуков, горел частный дом на улице Маяковского, 23, пострадали три человека. Позднее он сообщил, что погибли трое, еще четверо, включая ребенка, пострадали. Глава региона также сообщал, что причины произошедшего выясняются, предположительно, сработала ПВО. Как передавал корреспондент РИА Новости, на соседних улицах Попова и Маяковского в многоквартирных и частных домах повреждены окна, некоторые автомобили повреждены.
Пострадавший жилой дом в Белгороде - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
Вчера, 05:06
В Белгороде потушили пожар в частном доме на улице Маяковского
"Предварительная информация на данную минуту: есть частичные разрушения 11 многоквартирных домов по улицам Маяковского, Мичурина, Чумичова, Попова и Павлова. А также не менее 39 частных жилых домов по улицам Маяковского, Попова, Павлова разрушено частично, из них пять - полностью", - заявил он в своем Telegram-канале.
 
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