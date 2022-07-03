https://ria.ru/20220703/delo-1799854113.html

По факту пожара в московской частной клинике возбудили уголовное дело

По факту пожара в московской частной клинике возбудили уголовное дело - РИА Новости, 03.07.2022

По факту пожара в московской частной клинике возбудили уголовное дело

Следственным комитетом возбуждено уголовное дело из-за пожара в частной клинке на севере Москвы, где погибла женщина, сообщает столичный СК. РИА Новости, 03.07.2022

2022-07-03T04:07

2022-07-03T04:07

2022-07-03T04:08

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело из-за пожара в частной клинке на севере Москвы, где погибла женщина, сообщает столичный СК.Пожар на 50 "квадратах" произошел в ночь на воскресенье в административном здании на проезде Черского, 13, корпус 4. По данным столичного главка МЧС, один человек погиб, восемь удалось спасти, возгорание ликвидировано. Столичная прокуратура сообщала, что пожар произошел в частной клинике из-за неосторожного обращения с огнем. На месте работали сотрудники столичных СК и прокуратуры."По результатам доследственной проверки столичным Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и ч. 2 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - сообщает ведомство в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220701/pozhar-1799727676.html

россия

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Максим Горбачев

происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)