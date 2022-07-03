https://ria.ru/20220703/delo-1799854113.html
По факту пожара в московской частной клинике возбудили уголовное дело
По факту пожара в московской частной клинике возбудили уголовное дело - РИА Новости, 03.07.2022
По факту пожара в московской частной клинике возбудили уголовное дело
Следственным комитетом возбуждено уголовное дело из-за пожара в частной клинке на севере Москвы, где погибла женщина, сообщает столичный СК. РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T04:07
2022-07-03T04:07
2022-07-03T04:08
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/03/1799852348_0:40:418:275_1920x0_80_0_0_bd1e056fff5fe7a8f2f76ce344e8ce35.jpg
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело из-за пожара в частной клинке на севере Москвы, где погибла женщина, сообщает столичный СК.Пожар на 50 "квадратах" произошел в ночь на воскресенье в административном здании на проезде Черского, 13, корпус 4. По данным столичного главка МЧС, один человек погиб, восемь удалось спасти, возгорание ликвидировано. Столичная прокуратура сообщала, что пожар произошел в частной клинике из-за неосторожного обращения с огнем. На месте работали сотрудники столичных СК и прокуратуры."По результатам доследственной проверки столичным Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и ч. 2 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - сообщает ведомство в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220701/pozhar-1799727676.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/03/1799852348_0:0:418:314_1920x0_80_0_0_2c5d8d51e7e33638750158de550b0674.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
04:07 03.07.2022 (обновлено: 04:08 03.07.2022)
По факту пожара в московской частной клинике возбудили уголовное дело
СК возбудил дело по факту пожара в частной клинике на севере Москвы, где погибла женщина