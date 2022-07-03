https://ria.ru/20220703/bruk-1799905655.html

Умер режиссер Питер Брук

Умер режиссер Питер Брук - РИА Новости, 03.07.2022

Умер режиссер Питер Брук

Британский режиссер театра и кино, лауреат престижной международной премии Станиславского Питер Брук умер в возрасте 97 лет во Франции, передает агентство Франс РИА Новости, 03.07.2022

2022-07-03T13:37

2022-07-03T13:37

2022-07-03T13:37

культура

новости культуры

питер брук

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Британский режиссер театра и кино, лауреат престижной международной премии Станиславского Питер Брук умер в возрасте 97 лет во Франции, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник."Британский театральный режиссер Питер Брук... который произвел революцию на сцене, радикально интерпретировав классику и вернув драму к ее самым простым корням, умер в возрасте 97 лет", - пишет агентство.По данным источника, Брук умер в субботу. Причина смерти не уточняется.Брук родился в Лондоне в 1925 году в еврейской семье эмигрантов из Латвии. Он двоюродный брат режиссера Валентина Плучека. Первой работой Брука стал фильм "Сентиментальное путешествие", экранизация романа Лоренса Стерна, снятый в 1942 году. В 1943 году он стал автором театральной постановки "Доктора Фауста" Кристофера Марло. Настоящей революцией стала постановка в 1947 году "Ромео и Джульетты", тогда Брук впервые использовал идею "пустого пространства", убрав за полчаса до премьеры половину декораций со сцены. С 1971 года проживал в Париже. В ноябре 2020 года Брук стал лауреатом премии Станиславского в номинации "За выдающийся вклад в развитие мирового театра".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости культуры, питер брук