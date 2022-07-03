https://ria.ru/20220703/britaniya-1799939006.html

Передача оружия Украине привела к ослаблению британских ВС, пишут СМИ

Передача оружия Украине привела к ослаблению британских ВС, пишут СМИ - РИА Новости, 03.07.2022

Передача оружия Украине привела к ослаблению британских ВС, пишут СМИ

Передача Британией оружия Украине уже привела к ослаблению британских ВС в ряде областей, сообщает газета Times со ссылкой на источники. РИА Новости, 03.07.2022

2022-07-03T17:47

2022-07-03T17:47

2022-07-03T17:47

в мире

украина

лондон

киев

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Передача Британией оружия Украине уже привела к ослаблению британских ВС в ряде областей, сообщает газета Times со ссылкой на источники."Конфиденциально министры установили прочные пороги, они не готовы допустить уменьшение количества критически важного передового вооружения и снижение потенциала ниже их уровня. Даже при наличии этих гарантий некоторые эксперты полагают, что количество единиц уже переданного оружия оставило британскую армию недостаточно мощной в ряде областей", - говорится в сообщении издания.Отмечается, что в 1993 году Лондон приобрел 63 единиц РСЗО M270, но сейчас на вооружении находится около 44. По информации газеты, министерство обороны Британии обещало Киеву только три единицы. "Мы должны взвесить риск для собственной боеспособности и возможность подавить нашего главного противника", - отметил источник в британском правительстве.Британия в 2000-е годы приобрела примерно 12 тысяч противотанковых комплексов NLAW, 5 тысяч она передала. Газета отмечает, что среди оставшихся часть, скорее всего, выведена из эксплуатации или используется в учебных целях.Минобороны Британии за последние несколько недель разместило заказы на новые NLAW, сейчас проходят переговоры с британской военной промышленностью об интенсификации производства. Однако источники указывают на то, что из-за спецоперации на Украине западные страны увеличили число заказов на оружие, которое производится ограниченным количеством поставщиков.

https://ria.ru/20220703/ukraina-1799932804.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, лондон, киев