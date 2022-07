https://ria.ru/20220703/borba-1799854789.html

Bloomberg: Путин одним указом вызвал жесткую борьбу на Западе

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Решение президента России Владимира Путина о специальных экономических мерах в отношении месторождений "Сахалина-2" вызовет жесткую борьбу между Японией и Западом за энергетические ресурсы. К такому выводу пришли обозреватели агентства Bloomberg.По словам опрошенных агентством экспертов, этот шаг сузит мировые топливные рынки для Запада и спровоцирует конкуренцию между Европой и Японией за альтернативные источники импорта."Если проект "Сахалин-2", поставлявший топливо в Японию по конкурентным ценам, находится в таком подвешенном состоянии, спотовые цены могут вырасти дальше и спровоцировать панику", — прогнозирует аналитик Хироши Хашимото.Как считают специалисты, это подтолкнет Токио к покупке газа на других рынках, которые уже и так загружены.Указ президентаРанее глава российского государства подписал указ, согласно которому оператор проекта — Sakhalin Energy (совместное предприятие "Газпрома", Shell, Mitsui и Mitsubishi) — будет заменен на новое российское юрлицо. А имущество компании станет собственностью России.Доли в уставном капитале нового оператора "Сахалина-2", создаваемого вместо Sakhalin Energy, будут у "Газпром Сахалин холдинга" и самой новой компании-оператора, при этом иностранные участники за месяц обязаны уведомить правительство России о согласии принять свои доли в новом операторе, пропорционально текущим. При этом иностранные компании имеют возможность получить доли в новом операторе, пропорционально своим текущим долям в Sakhalin Energy. Также, согласно указу, все сотрудники нынешнего оператора "Сахалин-2" Sakhalin Energy должны быть переведены в структуру нового оператора.Премьер-министр Японии Фумио Кисида, в свою очередь, заявил, что власти страны будут внимательно следить за тем, какие требования будут в содержании контракта вследствие этого указа, а также обдумают дальнейшие шаги с японскими энергетическими компаниями. Помимо этого, премьер-министр напомнил, что запрет на поставки сжиженного природного газа (СПГ) не входил в пакет санкций ЯпонииСложный выборУказ президента России Владимира Путина по нефтегазовому проекту "Сахалин-2" ставит Японию перед сложной дилеммой, написало ранее издание Nikkei.По мнению автора статьи, Токио придется выбирать между собственной энергетической безопасностью и единством G7. Положение дел в первую очередь осложняет тот факт, что доли в "Сахалине-2" имеют японские компании Mitsui и Mitsubishi. Причем порядка десяти процентов импорта сжиженного природного газа в страну приходится именно на этот проект."Щелкнул по носу"Президент России Владимир Путин решением о специальных экономических мерах в отношении месторождений "Сахалина-2" проучил западных энергетических гигантов, написала, в свою очередь, британская Financial Times.Как отмечается в статье, передача активов государству — это предупреждение для производителей топлива из недружественных стран, пытающихся быстро и легко продать свои активы.Не является общей тенденциейУказ о смене оператора "Сахалина-2" нельзя рассматривать как общую тенденцию к национализации, каждый случай будут рассматривать отдельно, заявил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Он также отметил, что оснований для остановки поставок СПГ в связи с указом по "Сахалину-2" нет, детали по определению стоимости проектов для продажи долей в рамках создания новых компаний будут определяться правительством."Сахалин- 2""Сахалин-2" - нефтегазовый проект, в рамках которого осваиваются два нефтегазовых месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа - Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое).Инфраструктура включает в себя три морские платформы, объединенный береговой технологический комплекс, терминал отгрузки нефти и СПГ-завод проектной мощностью 9,6 миллиона тонн в год. Оператор - компания Sakhalin Energy, в которой "Газпрому" принадлежит 50% плюс одна акция, Shell - 27,5% минус одна акция, Mitsui & Co. Ltd - 12,5%, Mitsubishi Corporation - 10%.Shell в конце февраля объявила о решении выйти из совместных с "Газпромом" и "Газпром нефтью" предприятий, включая "Сахалин-2", "Енисей" и "Салым Петролеум", а также прекратить участие в "Северном потоке 2". Shell в финансовой отчетности за первый квартал оценила свои потери в связи с уходом из России в 4 миллиарда долларов. Японские компании и правительство страны подчеркивали свое намерение остаться в проекте, так как участие в нем позволяет обеспечивать стабильные поставки энергоресурсов.

