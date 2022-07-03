17:18 03.07.2022 (обновлено: 18:06 03.07.2022)
Болгария свела к нулю возможность работы посольства России, заявил МИД
Захарова: Болгария свела к минимуму возможность работы российского посольства в стране
© Фото : Посольство Российской Федерации в Республике БолгарииПосольство Российской Федерации в столице Болгарии Софии
Посольство Российской Федерации в столице Болгарии Софии. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Болгария свела к минимуму возможность какого-либо функционирования российского диппредставительства в стране, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Мы сказали о том, что они же сами свели просто к минимуму, а возможно, даже и к нулю возможность не просто нормального, слово "нормальное" мы не употребляем уже давно, к сожалению, а какого-либо функционирования диппредставительства. Оно ведь должно как-то функционировать", — сказала она в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
Ранее замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что если Болгария не пересмотрит решение о высылке российских дипломатов, то в Москве поставят вопрос о сохранении дипломатического присутствия. Он подчеркнул, что болгарская сторона несет ответственность за возможные радикальные последствия высылки российских дипломатов из Болгарии.
Премьер-министр в отставке Кирил Петков в конце июня заявил о высылке из Болгарии 70 российских дипломатов, которые, как утверждалось, работали на спецслужбы, используя дипломатическую деятельность как прикрытие. МИД сообщал, что вербальная нота с именами 70 сотрудников дипмиссии передана послу России Элеоноре Митрофановой. Они должны покинуть Болгарию к концу дня в воскресенье, 3 июля.