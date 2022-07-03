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Болгария свела к нулю возможность работы посольства России, заявил МИД - РИА Новости, 03.07.2022
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Болгария свела к нулю возможность работы посольства России, заявил МИД
Болгария свела к нулю возможность работы посольства России, заявил МИД - РИА Новости, 03.07.2022
Болгария свела к нулю возможность работы посольства России, заявил МИД
Болгария свела к минимуму возможность какого-либо функционирования российского диппредставительства в стране, заявила официальный представитель МИД Мария... РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T17:18
2022-07-03T18:06
александр грушко
элеонора митрофанова
болгария
россия
москва
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Болгария свела к минимуму возможность какого-либо функционирования российского диппредставительства в стране, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова."Мы сказали о том, что они же сами свели просто к минимуму, а возможно, даже и к нулю возможность не просто нормального, слово "нормальное" мы не употребляем уже давно, к сожалению, а какого-либо функционирования диппредставительства. Оно ведь должно как-то функционировать", — сказала она в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".Ранее замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что если Болгария не пересмотрит решение о высылке российских дипломатов, то в Москве поставят вопрос о сохранении дипломатического присутствия. Он подчеркнул, что болгарская сторона несет ответственность за возможные радикальные последствия высылки российских дипломатов из Болгарии.Премьер-министр в отставке Кирил Петков в конце июня заявил о высылке из Болгарии 70 российских дипломатов, которые, как утверждалось, работали на спецслужбы, используя дипломатическую деятельность как прикрытие. МИД сообщал, что вербальная нота с именами 70 сотрудников дипмиссии передана послу России Элеоноре Митрофановой. Они должны покинуть Болгарию к концу дня в воскресенье, 3 июля.
https://ria.ru/20220703/bolgariya-1799891607.html
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александр грушко, элеонора митрофанова, болгария, россия, москва, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
17:18 03.07.2022 (обновлено: 18:06 03.07.2022)
 
Болгария свела к нулю возможность работы посольства России, заявил МИД

Захарова: Болгария свела к минимуму возможность работы российского посольства в стране

© Фото : Посольство Российской Федерации в Республике БолгарииПосольство Российской Федерации в столице Болгарии Софии
Посольство Российской Федерации в столице Болгарии Софии - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
© Фото : Посольство Российской Федерации в Республике Болгарии
Посольство Российской Федерации в столице Болгарии Софии. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Болгария свела к минимуму возможность какого-либо функционирования российского диппредставительства в стране, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Мы сказали о том, что они же сами свели просто к минимуму, а возможно, даже и к нулю возможность не просто нормального, слово "нормальное" мы не употребляем уже давно, к сожалению, а какого-либо функционирования диппредставительства. Оно ведь должно как-то функционировать", — сказала она в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
Здание посольства Российской Федерации в Болгарии - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
Вчера, 12:06
Высланные российские дипломаты покинут Болгарию до конца дня
Ранее замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что если Болгария не пересмотрит решение о высылке российских дипломатов, то в Москве поставят вопрос о сохранении дипломатического присутствия. Он подчеркнул, что болгарская сторона несет ответственность за возможные радикальные последствия высылки российских дипломатов из Болгарии.
Премьер-министр в отставке Кирил Петков в конце июня заявил о высылке из Болгарии 70 российских дипломатов, которые, как утверждалось, работали на спецслужбы, используя дипломатическую деятельность как прикрытие. МИД сообщал, что вербальная нота с именами 70 сотрудников дипмиссии передана послу России Элеоноре Митрофановой. Они должны покинуть Болгарию к концу дня в воскресенье, 3 июля.
Вице-спикер Совфеда Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
29 июня, 00:25
Косачев назвал детским поступком решение Болгарии по российским дипломатам
 
Александр ГрушкоЭлеонора МитрофановаБолгарияРоссияМоскваМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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