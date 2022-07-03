https://ria.ru/20220703/bolgariya-1799936249.html

Болгария свела к нулю возможность работы посольства России, заявил МИД

Болгария свела к нулю возможность работы посольства России, заявил МИД - РИА Новости, 03.07.2022

Болгария свела к нулю возможность работы посольства России, заявил МИД

Болгария свела к минимуму возможность какого-либо функционирования российского диппредставительства в стране, заявила официальный представитель МИД Мария... РИА Новости, 03.07.2022

2022-07-03T17:18

2022-07-03T17:18

2022-07-03T18:06

александр грушко

элеонора митрофанова

болгария

россия

москва

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Болгария свела к минимуму возможность какого-либо функционирования российского диппредставительства в стране, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова."Мы сказали о том, что они же сами свели просто к минимуму, а возможно, даже и к нулю возможность не просто нормального, слово "нормальное" мы не употребляем уже давно, к сожалению, а какого-либо функционирования диппредставительства. Оно ведь должно как-то функционировать", — сказала она в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".Ранее замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что если Болгария не пересмотрит решение о высылке российских дипломатов, то в Москве поставят вопрос о сохранении дипломатического присутствия. Он подчеркнул, что болгарская сторона несет ответственность за возможные радикальные последствия высылки российских дипломатов из Болгарии.Премьер-министр в отставке Кирил Петков в конце июня заявил о высылке из Болгарии 70 российских дипломатов, которые, как утверждалось, работали на спецслужбы, используя дипломатическую деятельность как прикрытие. МИД сообщал, что вербальная нота с именами 70 сотрудников дипмиссии передана послу России Элеоноре Митрофановой. Они должны покинуть Болгарию к концу дня в воскресенье, 3 июля.

https://ria.ru/20220703/bolgariya-1799891607.html

https://ria.ru/20220629/diplomaty-1798885711.html

болгария

россия

москва

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

александр грушко, элеонора митрофанова, болгария, россия, москва, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)