https://ria.ru/20220703/boeviki-1799974163.html

В Лисичанске нашли троих украинских боевиков, прятавшихся в квартирах

В Лисичанске нашли троих украинских боевиков, прятавшихся в квартирах - РИА Новости, 03.07.2022

В Лисичанске нашли троих украинских боевиков, прятавшихся в квартирах

Троих украинских боевиков, которые прятались в частных квартирах в Лисичанске в ЛНР, нашли в воскресенье, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.07.2022

2022-07-03T22:43

2022-07-03T22:43

2022-07-03T22:43

специальная военная операция на украине

в мире

сергей шойгу

владимир путин

россия

лисичанск

луганская народная республика

вооруженные силы рф

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ЛИСИЧАНСК, 3 июл - РИА Новости. Троих украинских боевиков, которые прятались в частных квартирах в Лисичанске в ЛНР, нашли в воскресенье, передает корреспондент РИА Новости.Один из них заявил, что решил сдаться и добровольно сложить оружие. "Я не прятался. Я вышел, я не прятался", - сказал он.В воскресенье министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину об освобождении Луганской Народной Республики.Сообщается, что в результате успешных боевых действий ВС РФ совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР установлен полный контроль над городом Лисичанск и рядом близлежащих населенных пунктов, наиболее крупные из которых Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая Гора. Общая площадь освобожденных за последние сутки территорий составила 182 квадратных километра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

лисичанск

луганская народная республика

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сергей шойгу, владимир путин, россия, лисичанск, луганская народная республика, вооруженные силы рф