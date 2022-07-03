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В Лисичанске нашли троих украинских боевиков, прятавшихся в квартирах - РИА Новости, 03.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220703/boeviki-1799974163.html
В Лисичанске нашли троих украинских боевиков, прятавшихся в квартирах
В Лисичанске нашли троих украинских боевиков, прятавшихся в квартирах - РИА Новости, 03.07.2022
В Лисичанске нашли троих украинских боевиков, прятавшихся в квартирах
Троих украинских боевиков, которые прятались в частных квартирах в Лисичанске в ЛНР, нашли в воскресенье, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T22:43
2022-07-03T22:43
специальная военная операция на украине
в мире
сергей шойгу
владимир путин
россия
лисичанск
луганская народная республика
вооруженные силы рф
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ЛИСИЧАНСК, 3 июл - РИА Новости. Троих украинских боевиков, которые прятались в частных квартирах в Лисичанске в ЛНР, нашли в воскресенье, передает корреспондент РИА Новости.Один из них заявил, что решил сдаться и добровольно сложить оружие. "Я не прятался. Я вышел, я не прятался", - сказал он.В воскресенье министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину об освобождении Луганской Народной Республики.Сообщается, что в результате успешных боевых действий ВС РФ совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР установлен полный контроль над городом Лисичанск и рядом близлежащих населенных пунктов, наиболее крупные из которых Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая Гора. Общая площадь освобожденных за последние сутки территорий составила 182 квадратных километра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
лисичанск
луганская народная республика
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в мире, сергей шойгу, владимир путин, россия, лисичанск, луганская народная республика, вооруженные силы рф
22:43 03.07.2022
 
В Лисичанске нашли троих украинских боевиков, прятавшихся в квартирах

В Лисичанске нашли троих украинских боевиков, прятавшихся в квартирах, один решил сдаться

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкРазрушенное в результате боевых действий здание в пригороде Лисичанска
Разрушенное в результате боевых действий здание в пригороде Лисичанска - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
Разрушенное в результате боевых действий здание в пригороде Лисичанска. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛИСИЧАНСК, 3 июл - РИА Новости. Троих украинских боевиков, которые прятались в частных квартирах в Лисичанске в ЛНР, нашли в воскресенье, передает корреспондент РИА Новости.
Один из них заявил, что решил сдаться и добровольно сложить оружие. "Я не прятался. Я вышел, я не прятался", - сказал он.
В воскресенье министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину об освобождении Луганской Народной Республики.
Сообщается, что в результате успешных боевых действий ВС РФ совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР установлен полный контроль над городом Лисичанск и рядом близлежащих населенных пунктов, наиболее крупные из которых Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая Гора. Общая площадь освобожденных за последние сутки территорий составила 182 квадратных километра.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСергей ШойгуВладимир ПутинРоссияЛисичанскЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФ
 
 
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