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Белоруссия установит безвизовый въезд для гостей "Славянского базара" - РИА Новости, 03.07.2022
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Белоруссия установит безвизовый въезд для гостей "Славянского базара"
Белоруссия установит безвизовый въезд для гостей "Славянского базара" - РИА Новости, 03.07.2022
Белоруссия установит безвизовый въезд для гостей "Славянского базара"
Белоруссия установит режим безвизового въезда с 4 по 24 июля для граждан из 73 стран, которые едут на Международный фестиваль искусств "Славянский базар в... РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T11:51
2022-07-03T11:51
в мире
белоруссия
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МИНСК, 3 июл - РИА Новости. Белоруссия установит режим безвизового въезда с 4 по 24 июля для граждан из 73 стран, которые едут на Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске", сообщил в воскресенье Государственный пограничный комитет."С 4 по 24 июля для граждан из 73 стран, которые едут на Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" через международные пункты пропуска, будет действовать безвизовый порядок въезда в Беларусь", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Отмечается, что основные мероприятия "Славянского базара" в этом году пройдут с 14 по 17 июля.В комитете подчеркнули, что для безвизового въезда на фестиваль необходимо наличие действительного документа для выезда за границу, оригинальных или распечатанных электронных билетов на мероприятия фестиваля в Летнем амфитеатре или в концертном зале "Витебск".Там заметили, что по одному билету разрешен однократный въезд в Белоруссию одного иностранного гражданина не позднее даты проведения мероприятия, указанного в этом билете.Также в этом случае иностранные граждане и лица без гражданства освобождаются от государственной пошлины за регистрацию временного пребывания.
https://ria.ru/20210715/sotrudnichestvo-1741502165.html
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в мире, белоруссия
11:51 03.07.2022
 
Белоруссия установит безвизовый въезд для гостей "Славянского базара"

Белоруссия установит безвизовый въезд для гостей "Славянского базара" с 4 по 24 июля

© Sputnik / Перейти в фотобанкНа открытии Международного фестиваля искусств "Славянский базар" в Витебске
На открытии Международного фестиваля искусств Славянский базар в Витебске
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На открытии Международного фестиваля искусств "Славянский базар" в Витебске. Архивное фото
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МИНСК, 3 июл - РИА Новости. Белоруссия установит режим безвизового въезда с 4 по 24 июля для граждан из 73 стран, которые едут на Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске", сообщил в воскресенье Государственный пограничный комитет.
"С 4 по 24 июля для граждан из 73 стран, которые едут на Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" через международные пункты пропуска, будет действовать безвизовый порядок въезда в Беларусь", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
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Отмечается, что основные мероприятия "Славянского базара" в этом году пройдут с 14 по 17 июля.
В комитете подчеркнули, что для безвизового въезда на фестиваль необходимо наличие действительного документа для выезда за границу, оригинальных или распечатанных электронных билетов на мероприятия фестиваля в Летнем амфитеатре или в концертном зале "Витебск".
Там заметили, что по одному билету разрешен однократный въезд в Белоруссию одного иностранного гражданина не позднее даты проведения мероприятия, указанного в этом билете.
Также в этом случае иностранные граждане и лица без гражданства освобождаются от государственной пошлины за регистрацию временного пребывания.
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