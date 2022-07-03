https://ria.ru/20220703/belorussiya-1799888734.html

Белоруссия установит безвизовый въезд для гостей "Славянского базара"

Белоруссия установит безвизовый въезд для гостей "Славянского базара" - РИА Новости, 03.07.2022

Белоруссия установит безвизовый въезд для гостей "Славянского базара"

Белоруссия установит режим безвизового въезда с 4 по 24 июля для граждан из 73 стран, которые едут на Международный фестиваль искусств "Славянский базар в... РИА Новости, 03.07.2022

2022-07-03T11:51

2022-07-03T11:51

2022-07-03T11:51

в мире

белоруссия

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МИНСК, 3 июл - РИА Новости. Белоруссия установит режим безвизового въезда с 4 по 24 июля для граждан из 73 стран, которые едут на Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске", сообщил в воскресенье Государственный пограничный комитет."С 4 по 24 июля для граждан из 73 стран, которые едут на Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" через международные пункты пропуска, будет действовать безвизовый порядок въезда в Беларусь", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Отмечается, что основные мероприятия "Славянского базара" в этом году пройдут с 14 по 17 июля.В комитете подчеркнули, что для безвизового въезда на фестиваль необходимо наличие действительного документа для выезда за границу, оригинальных или распечатанных электронных билетов на мероприятия фестиваля в Летнем амфитеатре или в концертном зале "Витебск".Там заметили, что по одному билету разрешен однократный въезд в Белоруссию одного иностранного гражданина не позднее даты проведения мероприятия, указанного в этом билете.Также в этом случае иностранные граждане и лица без гражданства освобождаются от государственной пошлины за регистрацию временного пребывания.

https://ria.ru/20210715/sotrudnichestvo-1741502165.html

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белоруссия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, белоруссия