https://ria.ru/20220703/belorussiya-1799888734.html
Белоруссия установит безвизовый въезд для гостей "Славянского базара"
Белоруссия установит безвизовый въезд для гостей "Славянского базара" - РИА Новости, 03.07.2022
Белоруссия установит безвизовый въезд для гостей "Славянского базара"
Белоруссия установит режим безвизового въезда с 4 по 24 июля для граждан из 73 стран, которые едут на Международный фестиваль искусств "Славянский базар в... РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T11:51
2022-07-03T11:51
2022-07-03T11:51
в мире
белоруссия
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МИНСК, 3 июл - РИА Новости. Белоруссия установит режим безвизового въезда с 4 по 24 июля для граждан из 73 стран, которые едут на Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске", сообщил в воскресенье Государственный пограничный комитет."С 4 по 24 июля для граждан из 73 стран, которые едут на Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" через международные пункты пропуска, будет действовать безвизовый порядок въезда в Беларусь", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Отмечается, что основные мероприятия "Славянского базара" в этом году пройдут с 14 по 17 июля.В комитете подчеркнули, что для безвизового въезда на фестиваль необходимо наличие действительного документа для выезда за границу, оригинальных или распечатанных электронных билетов на мероприятия фестиваля в Летнем амфитеатре или в концертном зале "Витебск".Там заметили, что по одному билету разрешен однократный въезд в Белоруссию одного иностранного гражданина не позднее даты проведения мероприятия, указанного в этом билете.Также в этом случае иностранные граждане и лица без гражданства освобождаются от государственной пошлины за регистрацию временного пребывания.
https://ria.ru/20210715/sotrudnichestvo-1741502165.html
https://ria.ru/20210717/mezentsev-1741661770.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия
Белоруссия установит безвизовый въезд для гостей "Славянского базара"
Белоруссия установит безвизовый въезд для гостей "Славянского базара" с 4 по 24 июля
МИНСК, 3 июл - РИА Новости.
Белоруссия установит режим безвизового въезда с 4 по 24 июля для граждан из 73 стран, которые едут на Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске", сообщил
в воскресенье Государственный пограничный комитет.
"С 4 по 24 июля для граждан из 73 стран, которые едут на Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" через международные пункты пропуска, будет действовать безвизовый порядок въезда в Беларусь", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что основные мероприятия "Славянского базара" в этом году пройдут с 14 по 17 июля.
В комитете подчеркнули, что для безвизового въезда на фестиваль необходимо наличие действительного документа для выезда за границу, оригинальных или распечатанных электронных билетов на мероприятия фестиваля в Летнем амфитеатре или в концертном зале "Витебск".
Там заметили, что по одному билету разрешен однократный въезд в Белоруссию
одного иностранного гражданина не позднее даты проведения мероприятия, указанного в этом билете.
Также в этом случае иностранные граждане и лица без гражданства освобождаются от государственной пошлины за регистрацию временного пребывания.