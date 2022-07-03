https://ria.ru/20220703/belorussiya-1799875493.html

Минск будет поддерживать Россию, заявил Лукашенко

Минск будет поддерживать Россию, заявил Лукашенко - РИА Новости, 03.07.2022

Минск будет поддерживать Россию, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск поддерживал и будет поддерживать Россию. РИА Новости, 03.07.2022

2022-07-03T10:18

2022-07-03T10:18

2022-07-03T14:27

белоруссия

россия

александр лукашенко

в мире

минск

нато

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МИНСК, 3 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск поддерживал и будет поддерживать Россию."Нас сегодня упрекают, что мы единственная страна в мире, которая поддерживает Россию в ее борьбе против нацизма... Мы поддерживали и будем поддерживать Россию", - сказал Лукашенко на церемонии возложения венка в мемориальном комплексе Курган Славы в связи с празднованием Дня Независимости Белоруссии.Он заявил, что претензии к Минску по этому поводу смешны, грустны и печальны.Лукашенко подчеркнул, что Россия выстроила барьер против надругательства над русским человеком. "Россия - это братское нам государство, самое близкое нам государство в мире, где живут наши братья", - сказал он. Президент подчеркнул, что сегодня как никогда надо быть вместе.Он напомнил тем, кто сегодня упрекает Минск за поддержку России, что у двух стран теснейший союз, они строят единое мощное Союзное государство двух независимых народов, а также у них создана единая группировка вооруженных сил, фактически единая армия."Мы были и будем вместе с братской Россией. Наше участие в спецоперации (на Украине - ред.) мною определено давно: мы никому не позволим стрелять в спину русскому человеку, мы заняли оборону от Брестской крепости по южной границе, чтобы не допустить удара в спину россиянам со стороны натовских войск. Они нам этого простить не могут... Вы знаете о принятых решениях блока НАТО об увеличении численности вооруженных сил в Восточной Европе в 10 раз. Зачем в мирное время? Для того, чтобы воевать. Надо выстоять. И мы будем делать все, чтобы выстоять и победить", - подчеркнул Лукашенко.

https://ria.ru/20220703/lukashenko-1799871884.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220702/provokatsii-1799810036.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

белоруссия, россия, александр лукашенко, в мире, минск, нато