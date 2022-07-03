10:18 03.07.2022 (обновлено: 14:27 03.07.2022)
Минск будет поддерживать Россию, заявил Лукашенко
Президент Лукашенко: Минск будет поддерживать Россию
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на митинге в честь Дня Независимости Белоруссии в мемориальном комплексе "Курган Славы"
© Sputnik / Виктор Толочко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на митинге в честь Дня Независимости Белоруссии в мемориальном комплексе "Курган Славы"
МИНСК, 3 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск поддерживал и будет поддерживать Россию.
"Нас сегодня упрекают, что мы единственная страна в мире, которая поддерживает Россию в ее борьбе против нацизма... Мы поддерживали и будем поддерживать Россию", - сказал Лукашенко на церемонии возложения венка в мемориальном комплексе Курган Славы в связи с празднованием Дня Независимости Белоруссии.
Он заявил, что претензии к Минску по этому поводу смешны, грустны и печальны.
Лукашенко подчеркнул, что Россия выстроила барьер против надругательства над русским человеком. "Россия - это братское нам государство, самое близкое нам государство в мире, где живут наши братья", - сказал он. Президент подчеркнул, что сегодня как никогда надо быть вместе.
"Наша трагедия, белорусов, только в том, что сегодня столкнулись два братских народа - россияне и украинцы. Это наша трагедия. Но мы всегда говорим, что правда сильнее, и сегодня правда на стороне братской России. Мы единственная страна, которая поддерживает россиян в этой борьбе, а сколько стран по ту сторону? Почти полсотни, которые фактически воюют против России на Украине. Что-то не складывается баланс (сил в регионе - ред.)", отметил Лукашенко.
Он напомнил тем, кто сегодня упрекает Минск за поддержку России, что у двух стран теснейший союз, они строят единое мощное Союзное государство двух независимых народов, а также у них создана единая группировка вооруженных сил, фактически единая армия.
"Мы были и будем вместе с братской Россией. Наше участие в спецоперации (на Украине - ред.) мною определено давно: мы никому не позволим стрелять в спину русскому человеку, мы заняли оборону от Брестской крепости по южной границе, чтобы не допустить удара в спину россиянам со стороны натовских войск. Они нам этого простить не могут... Вы знаете о принятых решениях блока НАТО об увеличении численности вооруженных сил в Восточной Европе в 10 раз. Зачем в мирное время? Для того, чтобы воевать. Надо выстоять. И мы будем делать все, чтобы выстоять и победить", - подчеркнул Лукашенко.