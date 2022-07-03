https://ria.ru/20220703/belogorovka-1799920613.html

На здании администрации Белогоровки в ЛНР установили Знамя Победы

На здании администрации Белогоровки в ЛНР установили Знамя Победы - РИА Новости, 03.07.2022

На здании администрации Белогоровки в ЛНР установили Знамя Победы

Российские военнослужащие водрузили знамя Победы на администрации населенного пункта Белогоровка, освобождением которого завершилось освобождение ЛНР, сообщили... РИА Новости, 03.07.2022

2022-07-03T15:13

2022-07-03T15:13

2022-07-03T16:11

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

россия

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

донбасс

в мире

сергей шойгу

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Российские военнослужащие водрузили знамя Победы на администрации населенного пункта Белогоровка, освобождением которого завершилось освобождение ЛНР, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают наступательные действия в ходе специальной военной операции. Подразделения Центрального военного округа в результате успешных наступательных действий овладели населенным пунктом Белогоровка и водрузили на здании администрации знамя Победы", - говорится в сообщении."Группировка "Отважные" Центрального военного округа замкнула очередной котёл в населенном пункте Белогоровка, водрузила знамя Победы на администрации", - рассказывает в распространенном Минобороны РФ видеоролике военнослужащий ВС России Андрей.Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил об освобождении Луганской Народной Республики. В результате успешных боевых действий ВС РФ совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР установили полный контроль над Лисичанском - последним городом в республике, в котором были украинские войска - и рядом близлежащих населенных пунктов, наиболее крупные из которых Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая гора.Оставляя город, украинские боевики взорвали и разрушили часть важных административных зданий, включая мэрию. Корреспондент РИА Новости сообщал, что военные союзных сил, войдя в город, водрузили на разрушенное здание администрации Знамя Победы. Ранее был освобождён ещё один крупный город ЛНР - Северодонецк, в котором расположен важный химический комбинат "Азот".

https://ria.ru/20220703/osvobozhdenie-1799918717.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

луганская народная республика

россия

донбасс

лисичанск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Знамя Победы на здании администрации Белогоровки ВС РФ водрузили Знамя Победы на здании администрации Белогоровки, населённым пунктом, с которым освобождена ЛНР 2022-07-03T15:13 true PT1M00S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), донбасс, в мире, сергей шойгу, лисичанск