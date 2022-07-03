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На здании администрации Белогоровки в ЛНР установили Знамя Победы - РИА Новости, 03.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220703/belogorovka-1799920613.html
На здании администрации Белогоровки в ЛНР установили Знамя Победы
На здании администрации Белогоровки в ЛНР установили Знамя Победы - РИА Новости, 03.07.2022
На здании администрации Белогоровки в ЛНР установили Знамя Победы
Российские военнослужащие водрузили знамя Победы на администрации населенного пункта Белогоровка, освобождением которого завершилось освобождение ЛНР, сообщили... РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T15:13
2022-07-03T16:11
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
донбасс
в мире
сергей шойгу
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Российские военнослужащие водрузили знамя Победы на администрации населенного пункта Белогоровка, освобождением которого завершилось освобождение ЛНР, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают наступательные действия в ходе специальной военной операции. Подразделения Центрального военного округа в результате успешных наступательных действий овладели населенным пунктом Белогоровка и водрузили на здании администрации знамя Победы", - говорится в сообщении."Группировка "Отважные" Центрального военного округа замкнула очередной котёл в населенном пункте Белогоровка, водрузила знамя Победы на администрации", - рассказывает в распространенном Минобороны РФ видеоролике военнослужащий ВС России Андрей.Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил об освобождении Луганской Народной Республики. В результате успешных боевых действий ВС РФ совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР установили полный контроль над Лисичанском - последним городом в республике, в котором были украинские войска - и рядом близлежащих населенных пунктов, наиболее крупные из которых Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая гора.Оставляя город, украинские боевики взорвали и разрушили часть важных административных зданий, включая мэрию. Корреспондент РИА Новости сообщал, что военные союзных сил, войдя в город, водрузили на разрушенное здание администрации Знамя Победы. Ранее был освобождён ещё один крупный город ЛНР - Северодонецк, в котором расположен важный химический комбинат "Азот".
https://ria.ru/20220703/osvobozhdenie-1799918717.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
луганская народная республика
россия
донбасс
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Знамя Победы на здании администрации Белогоровки
ВС РФ водрузили Знамя Победы на здании администрации Белогоровки, населённым пунктом, с которым освобождена ЛНР
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луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), донбасс, в мире, сергей шойгу, лисичанск
15:13 03.07.2022 (обновлено: 16:11 03.07.2022)
 
На здании администрации Белогоровки в ЛНР установили Знамя Победы

Минобороны: ВС России установили Знамя Победы на здании администрации Белогоровки в ЛНР

Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Российские военнослужащие водрузили знамя Победы на администрации населенного пункта Белогоровка, освобождением которого завершилось освобождение ЛНР, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
"Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают наступательные действия в ходе специальной военной операции. Подразделения Центрального военного округа в результате успешных наступательных действий овладели населенным пунктом Белогоровка и водрузили на здании администрации знамя Победы", - говорится в сообщении.
Установка Знамени Победы на здании администрации Лисичанска - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
Вчера, 15:05Специальная военная операция на Украине
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"Группировка "Отважные" Центрального военного округа замкнула очередной котёл в населенном пункте Белогоровка, водрузила знамя Победы на администрации", - рассказывает в распространенном Минобороны РФ видеоролике военнослужащий ВС России Андрей.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил об освобождении Луганской Народной Республики. В результате успешных боевых действий ВС РФ совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР установили полный контроль над Лисичанском - последним городом в республике, в котором были украинские войска - и рядом близлежащих населенных пунктов, наиболее крупные из которых Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая гора.
Оставляя город, украинские боевики взорвали и разрушили часть важных административных зданий, включая мэрию. Корреспондент РИА Новости сообщал, что военные союзных сил, войдя в город, водрузили на разрушенное здание администрации Знамя Победы. Ранее был освобождён ещё один крупный город ЛНР - Северодонецк, в котором расположен важный химический комбинат "Азот".
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)ДонбассВ миреСергей ШойгуЛисичанск
 
 
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