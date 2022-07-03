https://ria.ru/20220703/belgorod-1799928922.html

В Белгородской области рассказали о раненных при обстреле со стороны ВСУ

В Белгородской области рассказали о раненных при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 03.07.2022

В Белгородской области рассказали о раненных при обстреле со стороны ВСУ

Два человека из четырех пострадавших после обстрела Белгорода были госпитализированы, их состояние оценивается как средней степени тяжести, угрозы жизни нет,... РИА Новости, 03.07.2022

2022-07-03T15:56

2022-07-03T15:56

2022-07-03T15:56

происшествия

вячеслав гладков

белгородская область

белгород

россия

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/03/1799906321_0:355:3010:2048_1920x0_80_0_0_80c15462c5a1b99804675758ddf80f80.jpg

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Два человека из четырех пострадавших после обстрела Белгорода были госпитализированы, их состояние оценивается как средней степени тяжести, угрозы жизни нет, сообщил министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников."Двум пострадавшим оказана медицинская помощь на месте (их состояние не требовало госпитализации), двое — госпитализированы, один из них ребёнок десяти лет. В настоящее время их состояние оценивается как средней степени тяжести, угрозы жизни нет. Лечение оказывается в полном объёме", - сообщил министр здравоохранения в своем Telegram-канале.Как сообщили в Минобороны РФ, ночью 3 июля украинские войска нанесли удар по Белгороду тремя ракетами "Точка-У" с кассетными головными частями. Российскими средствами ПВО все три ракеты были уничтожены в воздухе, однако в результате поражения украинских ракет обломки одной из них упали на жилой дом. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, при обстреле поврежден 21 многоквартирный дом и 40 частных. По его информации, в результате погибли четыре человека, еще четверо, в том числе ребенок, пострадали. При этом, по данным СК РФ, погибли три человека, двое пропали без вести, в том числе один ребенок.

https://ria.ru/20220703/belgorod-1799922160.html

белгородская область

белгород

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Свист и удар": в Белгороде повреждены дома после ночных обстрелов В результате ночного обстрела в Белгороде пострадали 39 частных домов по улицам Маяковского, Попова, Павлова. Пять из них полностью разрушены. Погибли три человека, еще четверо, в том числе ребенок, пострадали. Белгородский губернатор Вячеслав Гладков пообещал оказать всю необходимую помощь. Восстановительные работы, по его словам, начнутся уже сегодня. 2022-07-03T15:56 true PT0M49S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, вячеслав гладков, белгородская область, белгород, россия, следственный комитет россии (ск рф)