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В Белгородской области рассказали о раненных при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 03.07.2022
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В Белгородской области рассказали о раненных при обстреле со стороны ВСУ
В Белгородской области рассказали о раненных при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 03.07.2022
В Белгородской области рассказали о раненных при обстреле со стороны ВСУ
Два человека из четырех пострадавших после обстрела Белгорода были госпитализированы, их состояние оценивается как средней степени тяжести, угрозы жизни нет,... РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T15:56
2022-07-03T15:56
происшествия
вячеслав гладков
белгородская область
белгород
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Два человека из четырех пострадавших после обстрела Белгорода были госпитализированы, их состояние оценивается как средней степени тяжести, угрозы жизни нет, сообщил министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников."Двум пострадавшим оказана медицинская помощь на месте (их состояние не требовало госпитализации), двое — госпитализированы, один из них ребёнок десяти лет. В настоящее время их состояние оценивается как средней степени тяжести, угрозы жизни нет. Лечение оказывается в полном объёме", - сообщил министр здравоохранения в своем Telegram-канале.Как сообщили в Минобороны РФ, ночью 3 июля украинские войска нанесли удар по Белгороду тремя ракетами "Точка-У" с кассетными головными частями. Российскими средствами ПВО все три ракеты были уничтожены в воздухе, однако в результате поражения украинских ракет обломки одной из них упали на жилой дом. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, при обстреле поврежден 21 многоквартирный дом и 40 частных. По его информации, в результате погибли четыре человека, еще четверо, в том числе ребенок, пострадали. При этом, по данным СК РФ, погибли три человека, двое пропали без вести, в том числе один ребенок.
https://ria.ru/20220703/belgorod-1799922160.html
белгородская область
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"Свист и удар": в Белгороде повреждены дома после ночных обстрелов
В результате ночного обстрела в Белгороде пострадали 39 частных домов по улицам Маяковского, Попова, Павлова. Пять из них полностью разрушены. Погибли три человека, еще четверо, в том числе ребенок, пострадали. Белгородский губернатор Вячеслав Гладков пообещал оказать всю необходимую помощь. Восстановительные работы, по его словам, начнутся уже сегодня.
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происшествия, вячеслав гладков, белгородская область, белгород, россия, следственный комитет россии (ск рф)
15:56 03.07.2022
 
В Белгородской области рассказали о раненных при обстреле со стороны ВСУ

В Минздраве Белгородской области сообщили о состоянии раненных при обстреле со стороны ВСУ

© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанкРазбитые стекла в окнах жилого дома в Белгороде
Разбитые стекла в окнах жилого дома в Белгороде - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
Разбитые стекла в окнах жилого дома в Белгороде
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Два человека из четырех пострадавших после обстрела Белгорода были госпитализированы, их состояние оценивается как средней степени тяжести, угрозы жизни нет, сообщил министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников.
"Двум пострадавшим оказана медицинская помощь на месте (их состояние не требовало госпитализации), двое — госпитализированы, один из них ребёнок десяти лет. В настоящее время их состояние оценивается как средней степени тяжести, угрозы жизни нет. Лечение оказывается в полном объёме", - сообщил министр здравоохранения в своем Telegram-канале.
Как сообщили в Минобороны РФ, ночью 3 июля украинские войска нанесли удар по Белгороду тремя ракетами "Точка-У" с кассетными головными частями. Российскими средствами ПВО все три ракеты были уничтожены в воздухе, однако в результате поражения украинских ракет обломки одной из них упали на жилой дом. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, при обстреле поврежден 21 многоквартирный дом и 40 частных. По его информации, в результате погибли четыре человека, еще четверо, в том числе ребенок, пострадали. При этом, по данным СК РФ, погибли три человека, двое пропали без вести, в том числе один ребенок.
Выбитые стекла в окнах жилого дома в Белгороде - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
Вчера, 15:19
В Белгороде два человека пропали без вести из-за обстрела со стороны ВСУ
 
ПроисшествияВячеслав ГладковБелгородская областьБелгородРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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